Нижегородцы получат скидку за старый телефон в салонах связи Tele2

Tele2 запустила программу trade-in для покупателей смартфонов в салонах связи оператора. До 30 апреля нижегородцы могут принести свой старый телефон в один из 23 салонов-участников акции на территории Нижегородской области и получить скидку в размере 1000 рублей на новый смартфон стоимостью от 4000 рублей.

Мобильный оператор Tele2 предлагает покупателям воспользоваться скидкой на покупку нового смартфона в своих салонах связи в обмен на старый телефон любой модели. К обмену в салонах связи оператора принимают телефоны в любом состоянии, в том числе стационарные аппараты, которые сегодня уже редко используются дома. Старые устройства сотрудники салонов связи оператора принимают в обмен на скидку 1000 рублей при покупке нового смартфона стоимостью от 4000 рублей.

В Нижегородской области акция проходит в 23 салонах связи Tele2. Обменять старое устройство на новый гаджет смогут жители Нижнего Новгорода, Арзамаса, Выксы, Дзержинска, Кулебак, Павлова, Сарова и Сергача. Программа trade-in действует и для посетителей салона связи Tele2 в ТЦ «Мега». Акция продлится до 30 апреля текущего года.

В Нижегородской области акция действует в следующих салонах связи Tele2:

г. Нижний Новгород, пл. Революции, д. 9, ТЦ «Республика»;

г. Нижний Новгород, пл. Советская, д.3, ТЦ «Нагорный»;

г. Нижний Новгород, пл. Советская, д.5, ТРЦ «Жар-птица»;

г. Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, д.22Б, ТЦ «Seven»;

г. Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, д.3;

г. Нижний Новгород, ул. Веденяпина, д.2Б, ТЦ «Парк Авеню»;

г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д.2А, ТЦ «Гордеевский универмаг»;

г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.105, ТРК «Золотая миля»;

г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д.187В, ТРЦ «Фантастика»;

г. Нижний Новгород, ш. Казанское, д.11, ТРК «Индиго Life»;

г. Нижний Новгород, ш. Южное, д.2Б;

г. Арзамас, пр. Ленина, д.121А;

г. Арзамас, ул. Гостиный ряд, д.6;

г. Выкса, ул. Комсомольская, салон связи Tele2;

г. Выкса, ул. Красных Зорь, д.9Б;

г. Дзержинск, пр. Ленина, д.66, ТЦ «Дзержинец»;

г. Дзержинск, пр. Чкалова, д.23, ТЦ «Юбилейный»;

г. Кулебаки, ул. Воровского, д.64;

г. Павлово, пл. Базарная, д.2A;

г. Саров, ул. Московская, д.5;

г. Саров, ул. Силкина, д.31, ТЦ «Атом»;

г. Сергач, ул. Свердлова, д.63А, ТЦ «Кристалл»;

с. Федяково ТЦ «Мега».