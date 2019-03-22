2019-03-22T12:48:29+03:00
Общество

«Выломал дверь и нашел спящих людей»: 19-летний нижегородец спас семью с ребенком из горящего дома

Молодой человек случайно проезжал мимо их дома, когда заметил яркую вспышку из-под кровли
Юлия ИСАЕВА
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Фото: ГУ МЧС по Нижегородской областиФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Пожар, охвативший жилой дом в Нижегородской области 15 марта 2019 года, лишь чудом не закончился трагедией. Огонь едва не унес жизни гражданских супругов и их четырехлетней дочери. Всех их спас 19-летний молодой человек, по счастливой случайности проезжавший мимо.

Поздно вечером Артем Потехин ехал в автомобиле мимо села Носовая Краснобаковского района. В какой-то момент молодой человек заметил яркую вспышку из-под кровли одного из жилых домов. Он остановился, чтобы выяснить причины случившегося, а через несколько секунд здание вспыхнуло. В это время внутри находилась семья из трех человек: 48-летний мужчина, его 38-летняя гражданская жена и четырехлетняя дочь. Все они крепко спали.

19-летний Артем в одиночку выломал входную дверь, которая была заперта изнутри. После этого начал звать людей. После того, как никто не откликнулся, парень начал искать жильцов. К счастью, он успел обнаружить их живыми. Сначала он разбудил мужчину и маленькую девочку, потом помог им выйти из дома. Сразу же после этого он вернулся в горящий дом и на руках вынес оттуда женщину.

Артем Потехин. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Артем Потехин. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, накануне инцидента хозяева дома топили печь в жилой комнате, там и легли спать. Однако из-за неисправности дымовой трубы в доме вспыхнул огонь.

Здание спасти не удалось: оно сгорело на площади 108 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Кстати, Артем Потехин учится на третьем курсе Уренского индустриально-энергетического техникума. В настоящее время МЧС решается вопрос о поощрении героя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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