2019-03-22T12:12:08+03:00
Происшествия

13-летняя девочка чудом выжила после падения с восьмого этажа в Нижнем Новгороде

Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое
Юлия ИСАЕВА
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В Нижнем Новгороде 13-летняя девочка чудом выжила после падения с восьмого этажаВ Нижнем Новгороде 13-летняя девочка чудом выжила после падения с восьмого этажаФото: Александр ГЛУЗ
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Вечером 21 марта 2019 года в Нижнем Новгороде произошло жуткое ЧП. Из окна восьмого этажа жилого дома выпала 13-летняя девочка. Она чудом осталась жива.

Инцидент произошел на улице Комсомольской в Автозаводском районе.

Как сообщили «Комсомольской правде» в ГУ МВД по Нижнем Новгороду, сейчас школьница находится в больнице. Врачи оценивают состояние как стабильно тяжелое. Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

По словам следователей, по данному факту уже проводится проверка.

Ранее сообщалось, что 15 марта на одной из заброшенных строек в Нижнем Новгороде погиб подросток. 13-летний Ваня (имя изменено. - Прим. ред.) сорвался с пятого этажа и упал в шахту лифта. Настоящая причина случившегося до сих пор остается загадкой для друзей и родных Вани. "Комсомолке" удалось пообщаться со знакомыми школьниках и узнать, что произошло в тот день на пятом этаже здания. По данному факту проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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