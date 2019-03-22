Стремитесь к балансу вместе с Jacobs Gold

Представьте, что жизнь — это чашка кофе. В ней есть всё: терпкость, сладкие оттенки и лёгкая кислинка. Когда они сбалансированы, всё хорошо. Но стоит нарушить равновесие, как многогранность жизни теряется.

Jacobs верит, что баланс во вкусе так же важен, как и баланс в жизни. Поэтому создал Jacobs Gold, приготовленный из специально отобранных зёрен мягкой обжарки с насыщенным сбалансированным вкусом и утончённым ароматом.

Фото: Jacobs

Нашли баланс в чашке кофе — время обрести его в жизни. Этой весной бренд показал необычный эксперимент: установил в одном из московских парков уникальный кофейный автомат, который помогал найти баланс в разных ситуациях.

Так, занятой бизнесмен нашел время в своем графике для семьи и провел вечер с маленьким сыном. Пара влюбленных смогла найти взаимопонимание и отправилась праздновать годовщину. А Ида Галич? Она тоже смогла сохранить баланс. Как — вы узнаете в новом видео бренда.

Фото: Jacobs

Jacobs знает: если хотя бы один человек задумается о балансе в собственной жизни, значит, все сделано правильно. Ведь большие изменения начинаются с маленьких шагов, а насыщенная жизнь — порой с чашки кофе.