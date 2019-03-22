2019-03-22T12:49:18+03:00
Общество

Стремитесь к балансу вместе с Jacobs Gold

Jacobs знает: если хотя бы один человек задумается о балансе в собственной жизни, значит, все сделано правильно
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Фото: JacobsФото: Jacobs
Изменить размер текста:

Представьте, что жизнь — это чашка кофе. В ней есть всё: терпкость, сладкие оттенки и лёгкая кислинка. Когда они сбалансированы, всё хорошо. Но стоит нарушить равновесие, как многогранность жизни теряется.

Jacobs верит, что баланс во вкусе так же важен, как и баланс в жизни. Поэтому создал Jacobs Gold, приготовленный из специально отобранных зёрен мягкой обжарки с насыщенным сбалансированным вкусом и утончённым ароматом.

Фото: Jacobs

Фото: Jacobs

Нашли баланс в чашке кофе — время обрести его в жизни. Этой весной бренд показал необычный эксперимент: установил в одном из московских парков уникальный кофейный автомат, который помогал найти баланс в разных ситуациях.

Так, занятой бизнесмен нашел время в своем графике для семьи и провел вечер с маленьким сыном. Пара влюбленных смогла найти взаимопонимание и отправилась праздновать годовщину. А Ида Галич? Она тоже смогла сохранить баланс. Как — вы узнаете в новом видео бренда.

Фото: Jacobs

Фото: Jacobs

Jacobs знает: если хотя бы один человек задумается о балансе в собственной жизни, значит, все сделано правильно. Ведь большие изменения начинаются с маленьких шагов, а насыщенная жизнь — порой с чашки кофе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Из-за ремонта мостов ограничат движение на трассе М-7 в Нижегородской области
Двое бездомных погибли на пожаре в заброшенном здании в Городце
В Дзержинске пропавшего 9-летнего мальчика нашли спустя сутки
Более двух тысяч кубов воды было откачано с улиц Нижнего Новгорода за последние сутки
Игорь Комаров провел совещание по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода
Открытие Года детского чтения состоится в Нижегородской области 22 марта
Глеб Никитин: «Комиссия отберёт кандидатов на пост министра соцполитики 22 марта»
Производство продукции сельского хозяйства в Нижегородской области выросло на 20%
Глеб Никитин: «Профилактические меры имеют особое значение в вопросе борьбы с незаконным оборотом наркотиков»
13 нижегородских проектов примут участие в конкурсе «Исторические поселения и малые города-2019»
Еще четыре нижегородских депутата попали в санкционный список Украины
Круглый стол «Промышленные кластеры в энергетике» состоится в Нижнем Новгороде
Семилетний мальчик угодил под колеса иномарки на «зебре» на Бору
Из Нижнего Новгорода запустят прямые рейсы до Краснодара
Первые дольщики ЖК «Сердце Нижнего» включены в реестр обманутых
Более 900 деревьев в Нижнем Новгороде являются аварийными
Объем федерального финансирования нацпроектов в Нижегородской области составит более 62 миллиардов рублей
Очередная глыба льда упала на голову подростку на улице Сергиевской
Пропавшая 24-летняя Инна Васильева найдена живой в Нижнем Новгороде
Известный хирург Алексей Шимбарецкий умер в Нижнем Новгороде
25-летний водитель Kia Rio погиб после столкновения с фурой в Нижегородской области
Пасмурная и сырая погода ожидает нижегородцев до конца рабочей недели
Пенсионер пострадал под колесами автобуса в Нижнем Новгороде
Трое нижегородцев предстанут перед судом за похищение человека