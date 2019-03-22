Пугливые, но любопытные: спустя сто лет северные олени вернулись в Нижегородскую область

Среди деревьев мелькнули три силуэта – как будто привидения пролетели и спрятались среди деревьев.

- Смотрите, смотрите, олени, - немного приглушив голос, сказал ответственный исполнитель по программе «Восстановление популяции лесного оленя в заповеднике «Керженский» Сергей Суров.

Фотограф рванула к забору, за которым мелькнули силуэты. Олени животные крупные и, казалось бы, увидеть их среди голых стволов должно быть не сложно. Но их маскировка была безупречна, они словно растворились. И тут один из оленей встал на пригорок между березами.

- Какой красавец! – вздохнула я.

- Это самка, - поправил меня Сергей Суров. – Северные олени единственный вид оленей, у самок которых есть рога, и они не сбрасывают их зимой.

В демонстрационном вольере Керженского заповедника живет целая семья: мама Лена, папа Игнат и их сын Чуб. Несмотря на то, что вольер называется демонстрационным, увидеть вблизи его обитателей - это большая удача.

Керженский эксперимент

Когда-то в Нижегородской области северных оленей было настолько много, что охотники за раз могли принести по 20-30 туш. Но после революции 1917 года эти красивые гордые животные исчезли – есть стало нечего, и местные жители быстро их истребили.

Почти целый век на нашей земле не было ни одного северного оленя. Но благодаря стараниям сотрудников Керженского заповедника они возвращаются в Нижегородскую область. Пока их только 13. Но это только начало.

через сто лет северные олени вернулись в Нижегородскую областьФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Когда заповедник только проектировался (ему сейчас 25 лет – прим. ред.), одной из целей было возрождение северных оленей, - рассказал Сергей Суров «Комсомольской правде» - Нижний Новгород». – Первый директор заповедника Елена Николаевна Коршунова лично занималась продвижением этого проекта.

Однако запустить его удалось только в 2013 году. Первые же олени появились лишь в 2014 году. Первопроходцами стали две самки и два самца, в том числе Лена и Игнат, из Волоколамского зоопитомника, который занимается разведением редких животных для Московского зоопарка. Потом из Великого Устюга привезли еще одного самца. Все они были маленькими, так что первое потомство пришлось ждать больше года.

- Первый олененок родился в 2016 году от старшей важенки Лены, - рассказал Сергей Суров. - Мы очень надеялись, что родится самочка, но первым появился самец Зиновий.

Через сто лет северные олени вернулись в Нижегородскую областьФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

На сегодняшний день в заповеднике родились уже четыре олененка. И это очень хороший знак – раз есть потомство, значит олени здоровы и чувствуют себя в безопасности, что для северных оленей крайне важно. При малейшем стрессе у них может произойти инфаркт. Именно поэтому сотрудники заповедника холят и лелеют своих питомцев.

Чтобы жизнь медом казалась

Оленье стадо еще малочисленно, и не может противостоять хищникам. Для безопасности рогатых переселенцев разместили в трех вольерных комплексах. Один из них – демонстрационный, находится возле экоцентра заповедника в поселке Рустай Борского района. Его площадь составляет один гектар. Также на территории заповедника есть еще два комплекса: маточный он создан на кордоне Черноречье, его площадь составляет 6,5 гектар, и адаптационный - на Черном хуторе площадью 123 гектара. Вольеры разделены на три части с передержками. Это дает возможность отделить некоторых животных от остального стада, например, на время карантина или во время гона.

Через сто лет северные олени вернулись в Нижегородскую областьФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Кроме того, большое внимание уделяется приему пищи. Для создания максимально комфортных условий для оленей построены кормушки в виде домиков размером 6 метров на 4 метра.

- Летом они спасаются там от слепней, а зимой корм не засыпает снегом, - пояснил Сергей Суров. – Одновременно с комфортом в них могут кормиться около десяти оленей. Но может поместиться и больше.

В кормушках всегда есть еда. Здесь висят веники, которые потихоньку глодают олени, лежит сено, комбикорм, ягель – в общем все, что необходимо северным оленям для полноценного роста и развития.

Рога северного оленяФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

К тому же ежедневно специалисты заповедника наблюдают за оленями. Но делают это лишь со стороны, не вмешиваясь в их жизнь. Всегда нужно помнить, что стрессоустойчивость у северного оленя почти на нуле, так что даже оказать медицинскую помощь бывает крайне сложно.

- Одного из взрослых оленей укусила гадюка, - вспоминает Сергей Суров. – Нога у него стала опухать, нужно было сделать укол с противоядием. Но они к себе не подпускают. Пришлось из ружья стрелять – делать укол специальным инъектором. Все прошло благополучно, и через сутки опухоль спала.

Но не всегда все складывается удачно.

Печальные страницы

Одна из первых самок, которую привезли в Керженский заповедник, получила травму ноги. Ее лечили на протяжении полугода. К сожалению, в этом случае было невозможно обойтись методами, которые бы позволили не приближаться к животному, которому периодически требовалась перевязка и тесное общение с ветеринаром. Последствия травмы победить удалось, но ее сердце не выдержало постоянно стресса от встреч с человеком, и она погибла.

В заповеднике мечтают научиться отлавливать и перевозить диких оленей так, чтобы причинять им как можно меньше стресса, чтобы они могли добраться до Нижегородской области здоровыми. Однако сделать это крайне сложно. На сегодняшний день в мире нет специалистов, которые могли бы похвастаться таким умением. И это огромная проблема.

Так выглядит кормушка для оленейФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Вольная воля

Сотрудники заповедника настроены очень оптимистично. Они открыты всему новому, сотрудничают с ведущими мировыми специалистами и постоянно совершенствуют свои знания.

Увлеченность своим делом уже дала хорошие плоды. Сегодня в Керженском заповеднике живет пять самочек и восемь самцов. При этом есть и те, кто прокладывает дорогу будущим поколениям в дикую природу.

- На Черном хуторе у нас живет три молодых самца: два у нас родились, а одного привезли из питомника, они проходят адаптацию к жизни в природных условиях без подкормки, - раскрыл секрет Сергей Суров. - Мы даем им только соль, чтобы контролировать их физиологическое состояние. Там у нас стоят фотоловушки, поэтому мы постоянно за ними наблюдаем. Также мы смотрим, как на них реагируют с внешней стороны различные виды животных. Все пока обходится. Хотя медведь уже пытался подкопаться к ним. Волки пока не реагируют, рыси тоже, но для них зайцы более желанная добыча.

Веники, которые висят в кормушкеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Условия жизни у этих оленей хоть и приближены к природным, однако защита от диких животных все же есть. Они также живут в вольере. Правда, его площадь составляет 123 гектара. Так что три гордых самца вполне могут сами найти себе пропитание.

В будущем, конечно же, все северные олени должны переселится в дикую природу и забыть о домиках-кормушках. Но пока это лишь мечты.

- Для того чтобы осуществить выпуск, нужно полноценное стадо как минимум 25-30 оленей, а вообще, чем больше, тем лучше, - объяснил Сергей Суров. - При этом олени должны быть разновозрастные и желательно родившиеся здесь, чтобы они считали домом эту землю, или же рожавшие здесь хотя бы один раз.

Проблем по восстановлению численности северных оленей в Нижегородской области еще очень много. И пока сотрудники заповедника даже не загадывают, когда смогут выпустить стадо на волю.

Любимчик оленей Сергей СуровФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Здесь очень много факторов, и все их нужно просчитать, чтобы стадо закрепилось и могло размножаться, - говорит Сергей Суров.

Сейчас же главная задача – это сохранить генофонд и как следует изучить северных оленей. И, возможно, через несколько лет в нижегородских лесах северные олени будут пробегать не за забором, а в диком лесу.

ЧТО ЕДЯТ ОЛЕНИ

Олени едят не только траву и ветки обгладывают. Для полноценного питания им необходимы овощи, ягоды и даже грибы.

При этом у них хороший аппетит. Зимой каждый олень в среднем съедает четыре килограмма ягеля, полтора-два килограмма комбикорма, плюс минеральная подкормка и множество веников и сена.

КТО ДАЕТ ИМЕНА ОЛЕНЯМ

Имена оленям придумывают сотрудники Керженского заповедника, наблюдая за ними. Первую привезенную самочку Лену назвали в честь первого директора заповедника – говорят, что они по характеру очень похожи.

Помимо оленьей семьи (Лена, Игнат и Чуб), которая живет в демонстрационном вольере, в заповеднике есть Люся, Захар и их дочка Керженка. Первого олененка, который родился в заповеднике, зовут Зиновий, второго – Тоша. Также здесь живут Красавчик, Малыш, Ветлужка и Вешенка.

Правда, определить пол родившегося олененка, наблюдая за ним со стороны, очень сложно. Это становится понятно только во время гона. А потому первым двум оленятам, которые родились в заповеднике, имя пришлось поменять. Так, первенца назвали Зинкой. Но когда выяснилось, что это самец, имя поменяли на Зиновий. Второго олененка тоже сначала назвали Зинкой. Но, спустя время, имя пришлось сменить на Тошку.

В прошлом году Керженский заповедник объявил конкурс на имя для новорожденных оленят. И именно друзья заповедника выбрали имя Керженка.