Денис Миронов: "Нижегородская область в части внедрения национальной системы сертификации – лидер в стране"

Руководитель центра стандартизации и метрологии Нижегородской области Денис Миронов в программе "Герои Волги" рассказал Руслану Станчеву о балансе интересов производителей и потребителей, нововведениях в сфере ЖКХ и системе учета, а также о планах центра на обозримое будущее.

- В России 15 марта отмечается день потребителя. Как вы считаете, защищен ли сегодня потребитель, а это мы все, и как ваша организация участвует в этих процессах?

- На сегодняшний день есть много инструментов для защиты прав потребителей. Один из основных, в том числе и в нашей деятельности, рассказывать потребителям об их правах. Они покупают продукты, пользуются услугами, и, не дай бог - эти услуги или продукты не того качества, на какое они рассчитывали, какое декларируется на упаковке, в рекламном проспекте. Мы популяризируем информацию.

-Мы сейчас говорим об информировании граждан… В открытых публичных источниках информации, как мне кажется, достаточно. Более того, наши потребители стали в этом смысле "прошаренные". Они уже достаточно активно начинают жаловаться, права свои уточнять и т.д. Есть такой термин, потребительский экстремизм, когда люди начинают целенаправленно в поисках выгоды какую-то компанию попросту "закапывать". За этим вы следите, чтобы был баланс? Потому что кроме потребителей есть еще и производители. Важно, чтобы и те, и другие находились на равных.

- Мы как Центр стандартизации и метрологии Росстандарта Российской Федерации "не играем", а счет ведем. Мы можем дать четкую характеристику товара или услуги, соответствует ли она заявленному качеству. Мы здесь такая некая третейская сторона. Мы являемся экспертами. И потребители, и производители обращаются к нам именно для того, чтобы подтвердить качество продукции либо произведенной, либо потребленной.

- Давайте поговорим о теме, которая у всех на слуху. Бесконечная тема, у которой как бы мы ее не повернули, все равно будет негативная коннотация. Я говорю о сфере ЖКХ. Плохо или хорошо – не тема нашей сегодняшней программы. Тем не менее, так называемая поверка счетчиков стала госпрограммой, хотя, как мне кажется, счетчик – это дело каждого собственника квартиры или дома. Он должен за это отвечать. Почему в этом случае государство на себя эту инициативу взяло, как в этом процессе участвует ваша организация?

- Как происходит дело на сегодняшний день: счетчики, которые находятся в наших квартирах и измеряют объем потребляемой воды или количество электроэнергии являются нашей собственностью. Поверка тоже является нашей обязанностью. Если своевременная поверка счетчика по каким-то причинам не произошла, то управляющая компания и ресурсоснабжающая компания начинает выставлять стоимость по нормативу.

- В интересах людей – поверить счетчики. Они будут просто меньше платить.

- На рынке появилось большое количество компаний, которые вместо того, чтобы проводить работы по поверке счетчиков просто "торгуют бумагой" – свидетельством о поверке. Сами работы не проводятся, потребитель получает некачественную услугу. На это направлена госпрограмма – обеспечить потребителя качественной услугой, помочь ему разобраться в ситуации. Мы заключили соглашение с рядом управляющих компаний, ТСЖ и продолжаем эту работу дальше для того, чтобы централизовать поверку счетчиков.

Благодаря этому снижается стоимость. Потребитель тратит гораздо меньше денег, для него услуга становится удобнее. И для управляющей компании она удобна – компания тоже повышает качество своей работы.

Отдельно хотелось бы отметить, что по статистике, как мы видим, бывают отклонения, если счетчик вдруг не проходит поверку. В 70% случаев счетчик начинает показывать больший объем, нежели чем потребитель использовал.

- Что грозит тем, кто счетчики вовремя не поверил, кроме того, что они деньги потеряют? Есть какие-то штрафы, дисциплинарные взыскания?

- Штрафов и дисциплинарных взысканий нет. Просто управляющая компания начинает начислять объем потребляемой воды по нормативам.

- Мы говорим о собственном кошельке. Если сохранение денег в нем интересуют, надо счетчики поверить незамедлительно, их сертифицировать. Есть тема задолженности за услуги ЖКХ. Возможно вопрос не совсем к вам, но интересно ваша экспертная точка зрения по этому вопросу.

- Тарифы на сегодняшний день жестко регулируются. Они растут не больше, чем на установленную величину. Что касается возникновения задолженности, конечно, это дисциплина граждан – своевременно гасить долги. В таком случае управляющая компания начинает хуже предоставлять свои услуги, физически не хватает денег.

- Про управляющие компании, про ДУКи, которые тоже притча во языцах. О них поговорим отдельно. Их обычно ругают, точнее, мало, кто хвалит. Может быть, они не для того, чтобы их хвалили, но тем не менее. Вы находитесь в контакте и с ДУКами и с ресурсоснабжающими организациями. Пытаетесь их всех между собой подружить? Вы как буферы между потребителями и поставщиками. Какие там есть узкие места? С кем у вас больше проблем? Где вы чувствуете сопротивление?

- Как таковых сопротивлений нет. Иногда не так быстро управляющие компании понимают, зачем им это нужно, не перестраиваются на новые рельсы. Они привыкли работать так, как работали, новое не всегда встречается на ура.

- И вы со всеми ними в ручном режиме разговариваете?

- Безусловно. Встречаемся с руководителями, объясняем зачем, почему, какие для них плюсы от взаимодействия с нами. И, как правило, после этого они становятся нашими клиентами и через некоторое время уже не представляют, как без нас жили.

- Счетчики воды, раз мы уже о них начали говорить, это вообще тема из будущего. Хотя в странах Скандинавии это уже – жизнь на сегодняшний день настоящая. История интернета вещей и вообще комфортной и понятной жизни, когда не надо смотреть, как это делаем мы с вами, на показатели, записывать их и куда-то отправлять. Счетчик сам фиксирует показания. Вообще опыт такой в России есть. А в Нижегородской области, когда будет нечто похожее?

- Такие счетчики существуют в природе. Примеры их использования есть и в Нижегородской области. Здесь надо обратить внимание на стоимость. Новая высокотехнологичная продукция, конечно же, стоит дороже. В первую очередь в этом заинтересованы те же самые управляющие компании, потому что они бесконтактно получают информацию. Для них это удобно.

- И честно, потому что робот посчитает все точно…

- Да, это гораздо честнее, чем сейчас. Для пользователей это тоже удобно – не надо следить за показаниями, все происходит автоматически. Уже есть опытные образцы счетчиков, которые не требуют поверки. Они самодиагностируемые. Но это единичные случаи.

- Практика показывает, что прогресс очень быстро приходит в наши дома. Пройдет чуть-чуть времени, и счетчики станут обычной частью нашей жизни. Вы в разных городах России работали на высоких должностях, посмотрели страну. У вас довольно яркая менеджерская биография. Наверное, есть с чем сравнить. Как бы вы его оценили уровень комфорта и услуг ЖКХ в Нижегородской области? Это средняя температура по палате или, может быть, чуть лучше, чуть хуже? Как дела обстоят? Понятно, что есть над чем работать, понятно, что мы будем всегда недовольны, но, тем не менее, честно?

- В любом городе есть и положительные, образцовые компании и те, кому необходимо подтянуться. Не выпадают из этой схемы и Нижний Новгород, и крупные города Нижегородской области. Всегда есть, к чему стремится. Скажем так, есть регионы, которым далеко до Нижегородской области.

- В целом мы, как это часто бывает, не напрасно себя ругаем.

- Безусловно. Есть жители Москвы и Петербурга, Ленинградской области, которые тоже недовольны услугами и ругаются также.

- Возвращаясь к воде и ответственному потреблению. Я могу сказать на примере своей мамы, которая за этим внимательно очень следит – стирает в позднее время, когда стоит дешевле, экономно очень расходует. Культура потребления воды и энергии в России и Нижнем Новгороде за последние годы изменилась? Люди стали более ответственными? Или древняя привычка, что вода и свет стоят дешево, остается. Как вы оцениваете?

- Конечно, дисциплина в данном вопросе растет. Когда все безучетно и независимо от того, сколько ты потратил, ты платишь фиксированную сумму, ты объем воды не считаешь. Как только ты начинаешь понимать, что от этого напрямую зависит объем твоего кошелька, начинаешь уже думать. Для этого и двухтарифные счетчики, и своевременная поверка приборов учета воды. В этом направлении есть серьезный прогресс.

- Денис Евгеньевич, убедили! Нужно срочно идти поверять счетчики, дабы не переплачивать. Достаточно активно с вашим приходом работает Центр стандартизации и метрологии Нижегородской области. Уже трудно пересчитать проекты, которые вы здесь реализовали. И бензин вы проверяли, и молоко, и эти QR –коды... А так, если крупными мазками, в горизонте ближайших нескольких месяцев, на каких проектах вы будете сконцентрированы?

- В первую очередь, конечно, мы дальше двигаемся в сторону клиентоориентированности. К примеру, для наших жителей на сайте уже работает сервис, с помощью которого можно заказать поверку приборов учета. Кликаешь на кнопку, оставляешь заявку, наш менеджер связывается, выбираете удобное время, и мастер выезжает. Максимально быстро заявка обрабатывается. Это нововведение последних нескольких месяцев.

Мы меняемся, набираем штат специалистов, докупаем дополнительное оборудование, автомобили, чтобы становиться ближе к потребителю.

Дальше у нас новыми функциями и сервисами дополняется личный кабинет. Очередная ступенька ожидается в середине мая ко Дню метролога. Это коснется жителей региона, которые хотят поверить средства измерения. У нас работает восемь филиалов на территории Нижегородской области, куда можно обратиться. Например, наше отделение есть в Шахунье. Туда можно сдать прибор учета и не ехать 300 км до Нижнего Новгорода. Понятно, что уйдет какое-то время на доставку туда обратно. Тем не менее, жителям не придется тратить свое личное время. Время потратим мы.

- Вы будете дальше измерять качество бензина, продуктов? Всех очень волновала тема молочной продукции. Все это не разовые истории были?

- Эта тема продолжается, это системная работа. Нижегородская область в части внедрения национальной системы сертификации – лидер в стране, первый регион, в котором реализована государственная закупка продуктов национальной системы сертификации. Мы это внедрили, а другие регионы смотрят, как у нас получилось, и стараются сделать также у себя.

Мы поддерживаем производителей, которые выпускают качественные продукты. Бороться с контрафактом – не наш функционал. Мы популяризируем деятельность тех, кто отвечает за свое качество. И это качество гарантируем. Все больше и больше появляется тех же QR-кодов.

Продолжаем рейды, закупки продуктов питания с полок магазинов, испытания в нашей лаборатории, составление черных и белых списков. В этом году мы планируем создание некой потребительской корзины качественной продукции. Это будет конкретная продукция конкретных производителей, качество которой мы гарантируем. Это делается, чтобы жители, глядя на все многообразие в магазинах, могли четко знать, с чем они не ошибутся.