С начала года мошенники похитили с банковских карт нижегородцев 16 миллионов рублей

За последние сутки в полицейскую дежурную часть поступила информация о хищении более двух миллионов рублей у пяти жителей Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, по данным фактам возбуждены уголовные дела.

Один инцидент произошел в Дзержинске.

- В ходе следственных действий сотрудниками полиции было установлено, что потерпевшей на сотовый телефон позвонил лжесотрудник банка и под предлогом отмены сомнительной операции вынудил женщину сообщить ему данные банковской карты, - пояснили в ведомстве.

Еще три случая произошли в Нижнем Новгороде и один – в Балахнинском районе. Всего с начала 2019 года мошенники похитили у нижегородцев более 16 миллионов рублей с банковских карт.

- На экране моего телефона отразился официальный номер банка, поэтому я потеряла бдительность. Но, как оказалось - мошенники с помощью современных технологий осуществили подмену цифр реального номера. Поэтому никогда и никому, не при каких обстоятельствах не сообщайте данные своей карты, а также информацию из поступивших сообщений, - рассказала одна из пострадавших.

Будьте осторожны! Если вам позвонил сотрудник банка, лучше перезвоните в свой банк по номеру, указанному на официальном сайте. Не давайте свои данные сомнительным людям.

ВАЖНО

Для того чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо придерживаться следующих правил:

1. Служба безопасности не звонит инициативно клиентам банка. Официальный номер телефона для клиентов банка указан на документах к карте. Если звонок поступил с иного номера - скорее всего это мошенники.

2. Только мошенники могут запрашивать ваши пароли, номер мобильного телефона и другую персональную информацию. Не доверяйте сообщениям, авторы которых запрашивают Ваши личные данные. Лучше перезвонить банк по официальному номеру и уточнить обстоятельства.

3. Если Вам предлагается ввести пароль для отмены или подтверждения операций, которую Вы НЕ совершали, то прекратите сеанс использования услуги и срочно обратитесь в банк.

Если же вы стали жертвой мошенников, то сразу же обращайтесь в органы внутренних дел. Таким образом повышается вероятность поймать преступника по горячим следам.