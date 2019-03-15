2019-03-15T14:21:51+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ поддержал проект «Просветительский марафон «ЭкоВолга»

В рамках проекта в Кстовском районе прошли акции по расчистке берегов реки от мусора
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

При грантовой поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» сотрудниками автономной некоммерческой просветительской организации «Территория завтра» реализован «Просветительский марафон «ЭкоВолга». Цель - привлечь внимание общества к проблемам реки Волги, повысить мотивацию творческой молодежи на создание видео и журналистских материалов о Волге.

В рамках проекта в Кстовском районе Нижегородской области прошли акции по расчистке берегов реки от мусора, межрегиональный конкурс журналистских и творческих работ «ЭкоВОЛГА», были созданы профессиональные фильмы о Волге. В мероприятиях приняли участие школьники и педагоги образовательных учреждений Кстовского района, а также журналисты, видеографы.

14 марта 2019 года в конгресс-центре ГК «Ока» прошла заключительная встреча и церемония награждения победителей второго конкурса журналистских и творческих видеоработ «ЭкоВОЛГА». Представители органов власти Нижегородского региона наградили 9 победителей конкурса в номинациях: «Волга глазами молодых», «Сокровища Волги» и «Проблемы Волги глазами тележурналистов и видеографов».

- Участники проекта не безразличны к тому, какую воду они пьют, в каких реках купаются, каким воздухом дышат, и что после них самих останется потомкам. Они – ответственные и целеустремленные граждане своего района, своего города, своей страны. Они не только сами живут по законам содружества с природой, но и прикладывают собственные усилия для ее сохранения. Это они – герои проекта «ЭкоВолга», - рассказала руководитель проекта Светлана Васильева.

- В рамках конкурса социальных и культурных проектов Компания «ЛУКОЙЛ» регулярно поддерживает проекты, направленные на экологическое просвещение молодежи и улучшение природной среды Нижегородского региона. Мы считаем важным участие подрастающего поколения в решении экологических проблем, охране окружающей среды и сохранении природы родного края, - добавил заместител генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Борец с коррупцией отстаивал закон, а убили его по понятиям
В городе Воскресенске забили до смерти главу местного Центра противодействия коррупции. Журналист «КП» Владимир Ворсобин выехал в Воскресенск. Но то, что он там увидел - поразило его еще больше, чем мысль о коррупционерах-убийцах [видео]
«Сведу рога... и набью новые»: откровения тату-мастера о странных идеях клиентов, черных белках глаз и современной моде
Илья Губарев из Тольятти известен как первый в России человек с татуировками на белках глаз. Автор блога, шоумен поделился с «КП-Самара» занятными историями и наблюдениями
Новости 24
«Цифровая мобилизация» прошла в Городце 14 марта
Нижегородский РЦ «Янтарь» представлен на XI Международном конгрессе «Нейрореабилитация» в Москве
Нижегородские предприятия-участники «Эффективной губернии» увеличили объем заказов почти до 9 миллиардов рублей
Глеб Никитин принял участие в панельной дискуссии губернаторов в рамках финала конкурса «Лидеры России»
Снежные и пасмурные выходные ожидают нижегородцев
Жадный чиновник в Дзержинске получал зарплату за вторую работу, не появляясь на ней
Адвокаты экс-мэра Андрея Климентьева прокомментировали его задержание
Нижегородская область стала одним из регионов-лидеров проекта «Умный город»
Нижегородский опыт внедрения бережливых технологий будут перенимать в других регионах страны
Международный форум «Великие реки» пройдет в Нижнем Новгороде с 14 по 17 мая
Тело жестоко убитого мужчины найдено на обочине дороги в Нижегородской области
Житель Лыскова получил восемь лет колонии строгого режима за убийство посетителя кафе
В Нижнем Новгороде разыскивают 68-летнего Игоря Романова
Театр балета Бориса Эйфмана представит нижегородцам «Анну Каренину»
СК возбудил уголовное дело после падения глыбы льда на жительницу Дзержинска
В Нижнем Новгороде появился совет по инвестиционной политике