ЛУКОЙЛ поддержал проект «Просветительский марафон «ЭкоВолга»

При грантовой поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» сотрудниками автономной некоммерческой просветительской организации «Территория завтра» реализован «Просветительский марафон «ЭкоВолга». Цель - привлечь внимание общества к проблемам реки Волги, повысить мотивацию творческой молодежи на создание видео и журналистских материалов о Волге.

В рамках проекта в Кстовском районе Нижегородской области прошли акции по расчистке берегов реки от мусора, межрегиональный конкурс журналистских и творческих работ «ЭкоВОЛГА», были созданы профессиональные фильмы о Волге. В мероприятиях приняли участие школьники и педагоги образовательных учреждений Кстовского района, а также журналисты, видеографы.

14 марта 2019 года в конгресс-центре ГК «Ока» прошла заключительная встреча и церемония награждения победителей второго конкурса журналистских и творческих видеоработ «ЭкоВОЛГА». Представители органов власти Нижегородского региона наградили 9 победителей конкурса в номинациях: «Волга глазами молодых», «Сокровища Волги» и «Проблемы Волги глазами тележурналистов и видеографов».

- Участники проекта не безразличны к тому, какую воду они пьют, в каких реках купаются, каким воздухом дышат, и что после них самих останется потомкам. Они – ответственные и целеустремленные граждане своего района, своего города, своей страны. Они не только сами живут по законам содружества с природой, но и прикладывают собственные усилия для ее сохранения. Это они – герои проекта «ЭкоВолга», - рассказала руководитель проекта Светлана Васильева.

- В рамках конкурса социальных и культурных проектов Компания «ЛУКОЙЛ» регулярно поддерживает проекты, направленные на экологическое просвещение молодежи и улучшение природной среды Нижегородского региона. Мы считаем важным участие подрастающего поколения в решении экологических проблем, охране окружающей среды и сохранении природы родного края, - добавил заместител генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень.