Владимир Пресняков: «Я все такой же чокнутый, каким был раньше»

Впервые за долгое время Владимир Пресняков отправляется в российский тур. Первый блок стартовал 1 февраля с большого концерта в московском Доме музыке и включил в себя более 15 городов от Воронежа до Владивостока. В столице Приволжья певец выступит в концертном зале «Юпитер» 23 марта. Накануне долгожданного выступления «Комсомольская правда» пообщалась с артистом и узнала о новом творческом периоде, альбоме, который вот-вот выйдет и отношении к хитам.

- Владимир, в Нижний Новгород вы приедете с туром, приуроченном к своему 50-летию. Это ведь первый сольный тур за долгие годы. Волнительно?

- Конечно! Более того, я каждый раз волнуюсь перед выходом на сцену. Каждый раз, как в первый! Но такое волнение всегда дает больше драйва и какого-то кайфа. Эти эмоции распространяются и на зрителей, которые приходят на концерты. Поэтому мы получаем обоюдное удовольствие. Этот тур для меня многое значит. Мы сделали крутой звук, крутой свет, звучат и давно полюбившиеся песни, и новые хиты. Я надеюсь, что каждый, кто придет, получит невероятное удовольствие и уверен, что никогда не забудет этот вечер.

- В топ всевозможных чартов вы вернулись с хитами «Неземная» и «Слушая тишину». Если позволите, это была новая волна популярности. А что вы чувствовали в период до появления этих хитов? Не было страха, что хитов может не случиться?

- Обычно ты не думаешь о том, станет ли песня хитом. Чаще это про эмоции, которыми хочется делиться с людьми. А если случается, что песня появляется во всевозможных хит-парадах, то это очень приятно, ведь это значит, что она нашла отклик в сердцах слушателей. И я очень благодарен Алене Михайловой и Лиане Меладзе (VelvetMusic) за поддержку. Иногда они быстрее могут разглядеть и почувствовать песню, чем я сам. Например, как-то Алена мне сказала: «А давай ты споешь такую песню, которую никогда в жизни не спел бы?» И это было про песню «Если нет рядом тебя». А потом неожиданно эту песню взяли на множество радиостанций. С песней «Слушая тишину» тоже забавно получилось. Алена сказала: «Просто поверь мне и сделай аранжировку», буквально взяла за шкирку и отвезла в студию. И я сначала не понимал, почему именно эта песня? А потом, когда сел писать аранжировку, прочувствовал ее и даже расплакался. Получилась прекрасная история, песня сейчас звучит отовсюду и стала абсолютным хитом. Вот эта дружеская поддержка, вера всей компании VelvetMusic помогла мне увидеть то, чего я раньше не замечал - иногда я действительно не замечал по-настоящему хороших песен, не всегда в них вслушивался.

- Кто вам сегодня пишет песни?

- Песню «Слушая Тишину» написал просто невероятно талантливейших Кирилл Павлов - автор и композитор из Киева. Песню «Ты у меня одна», которая тоже сейчас играет на многих радиостанциях, и на нее снят просто нереально красивый клип, тоже написал Кирилл. А клип, кстати, на обе эти песни, снял Сережа Ткаченко. Часто пишут песни Таня и Отто Нотман, например, «Неземная» или «Бабочка и мотылек», тоже абсолютно прекрасные композиции.

- Насколько помню, свою первую песню вы написали еще в юности. А сейчас? Часто посещает вдохновение?

- Сейчас, конечно, благодаря вере и поддержке Алены, Лианы и всего Velvet’а у меня новый период, новый прилив сил, я бы так сказал. Я достаточно долгое время не писал сам, но надеюсь, что уже совсем скоро выйдет мой новый альбом, и там вы услышите песню, музыку к которой написал я сам. На концерте ее тоже можно будет услышать.

- Можно подробнее о новом альбоме?

- Альбом будет называться «Слушая тишину» по песне, которую я открыл для себя с Аленой и Лианой, и которая безумно понравилась и мне, и слушателям. Это будет грандиозная премьера! Она очень важна для меня. Мы долго готовились к этому релизу, и я надеюсь, что треки с этого альбома найдут отклик в сердцах слушателей.

- Друзья сказали много приятных слов, поздравляя вас с 50-летием в 2018 году. В том числе Сергей Стиллавин написал, что в советское время к такому возрасту артист обязан был стать солидным, степенным и «заслуженным». А у вас было понимание, каким вы должны быть к 50-летию?

- Я совсем не изменился с наступлением 50-летия, хотя казалось, что произойдет совсем наоборот. Но я все такой же чокнутый, каким был раньше. Хотя сейчас, думаю, не делал бы многие безбашенные вещи, которые делал раньше - уж слишком экстремально. Но я по-прежнему люблю жизнь во всех ее проявлениях! Я очень благодарен богу за семью, друзей и свою профессию.