2019-03-15T08:59:40+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ объявил старт XIII Конкурса социальных и культурных проектов

Грантовая поддержка будет оказана проектам некоммерческого сектора Нижегородского региона
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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ЛУКОЙЛ объявил старт XIII Конкурса социальных и культурных проектовЛУКОЙЛ объявил старт XIII Конкурса социальных и культурных проектов
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14 марта в Зале заседаний Законодательного собрания Нижегородской области состоялась торжественная церемония старта XIII Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, глава администрации Кстовского муниципального района Виталий Ковалев, генеральный директор Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» Игорь Бекетов, заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень, а также около 80 представителей некоммерческих организаций, муниципальных и бюджетных учреждений.

- Проведение подобного конкурса положительно влияет на социальную активность некоммерческого сектора Нижегородского региона. Уверен, что удастся добиться отличных результатов в деле защиты окружающей среды, развития спорта, социализации людей с ограниченными физическими возможностями, поддержки семей. Мы как законодатели всячески поддерживаем подобные начинания. Ведь социально значимая работа не просто помогает нам вместе справляться с проблемами, она меняет сознание людей и делает жизнь вокруг нас лучше. Как сопредседатель экспертного совета конкурса хотел бы отметить огромную значимость конкурса как примера партнерских отношений бизнеса и общественных организаций, - подчеркнул Евгений Лебедев.

- Компания «ЛУКОЙЛ» продолжает реализовывать программу оказания благотворительной помощи. Грантовая поддержка будет оказана проектам некоммерческого сектора Нижегородского региона. За 12 лет существования конкурса социальных и культурных проектов реализовалось множество идей, направленных на развитие спорта, детского творчества, культуры, популяризацию здорового образа жизни, образования в области экологической ответственности. Конкурс показал себя эффективным и мы надеемся, что 2019 год не будет исключением. Компания «ЛУКОЙЛ» поддержит много новых проектов и ярких идей социальной направленности. С этого года мы рассчитываем, что к числу участников добавится еще больше общественных организаций поселений Кстовского района, города Кстово. Я знаю, что в этом районе находится много неравнодушных, активных жителей, общественников, профессионалов. Мы ждем от вас интересные идеи и проекты! - поприветствовал гостей церемонии Антон Гребень.

В рамках церемонии состоялась презентация наиболее ярких проектов 2018 года были озвучены цели, задачи и основные условия конкурса в 2019 году. Представители общественных организаций могли пообщаться с организаторами конкурса и задать вопросы, касающиеся условий подачи заявки, принципов отбора проектов, оформления документов, системы отчетности. Далее для гостей была организована экскурсионная программа в Государственном центре современного искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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