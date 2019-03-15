«ГАЗель БИЗНЕС» для многодетной семьи

Поехать всем вместе в школу, театр или к бабушке - еще недавно для семьи Вико из Нижегородской области это было не так просто. Счастливые родители воспитывают шестерых ребят. О вместительной машине они мечтали несколько лет. Но теперь транспортные заботы остались в прошлом: на днях Горьковский автозавод передал многодетной семье новый полноприводный автобус «ГАЗель БИЗНЕС».

170 КИЛОМЕТРОВ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

В село Муравьиха Дальнеконстантиновского района Роман и Екатерина Вико переехали из областного центра несколько лет назад, чтобы растить детей вдали от городской суеты и шума. Сегодня они воспитывают шестерых ребят в возрасте от года до 14 лет. Тем не менее уровень образования детей супруги не снижают - старшие по-прежнему посещают школу в Нижнем Новгороде и каждый день проезжают по 170 километров. Кроме уроков, весь день их расписан занятиями в кружках и секциях.

- Раньше у нас была старенькая «девятка», - вспоминает Екатерина Вико. - С тремя и даже четырьмя малышами еще как-то удавалось размещаться в ней, но потом мы стали перемещаться группами.

На просьбу многодетной семьи выделить автомобиль откликнулся Горьковский автозавод. К выбору модификации подошли очень ответственно - учитывали конкретные пожелания четы Вико и такие факторы, как численность семейства, расход топлива, особенности эксплуатации в сельской местности и даже цвет. В итоге семейный совет с помощью консультантов ГАЗа остановился на восьмиместном полноприводном автобусе «ГАЗель БИЗНЕС».

Церемония передачи автомобиля состоялась 5 марта в автоцентре официального дилера «ГАЗ» - компании «Луидор». В Нижний Новгород семья приехала на электричке. Кстати, за проезд только в одну сторону им пришлось заплатить более пятисот рублей, хотя младшие, Афанасий и Анфиса, остались дома с бабушкой.

«ХОТЬ НА ГАСТРОЛИ»

Увидев машину, родители на мгновение теряют дар речи, волнуются, принимая от управляющего директора Горьковского автозавода Андрея Софонова ключи от «ГАЗели».

- Салон какой просторный - в нем можно и велосипед разместить, и коляску, - не могла нарадоваться Екатерина, которая сама является водителем со стажем. - Да на этой машине хоть на гастроли с инструментами выезжай! Ведь наша семья - маленький оркестр. Мы с мужем поем, старшие дети, Костя и Рита, играют на фортепиано и скрипке, средние, Вениамин и Евангелина, полюбили ударные инструменты и гитару.

Родителей особенно порадовало, что автомобиль полноприводный, с высокой проходимостью и экономичным дизельным двигателем: для сельской местности, сложных погодных и дорожных условий вариант идеальный. Глава семьи Роман Вико говорит, что в технике марки «ГАЗ» уверен на сто процентов, ведь Горьковский автозавод развивается, знает, что нужно владельцам, и выпускает современные, комфортные и соответствующие всем нормам безопасности автомобили. Екатерина к нему присоединяется: ее родители всю жизнь проработали на ГАЗе, и она этим гордится.

«ГЛЯДИШЬ, И РОЖАЛИ БЫ БОЛЬШЕ»

- Наша компания поддерживает многодетные семьи и реализует другие социальные проекты, расширяя возможности для образования, отдыха, здорового образа жизни, - пояснил Андрей Софонов, директор дивизиона «Легкие коммерческие и легковые автомобили». - Таким семьям свой транспорт просто необходим: и для поездок, и для ведения личного подсобного хозяйства.

- Благодаря Горьковскому автозаводу осуществилась наша давняя мечта, - признается Роман Вико. - «ГАЗель» - надежный, неприхотливый и в то же время функциональный автомобиль - как раз то, что нужно многодетной семье для поездок в город, для отдыха. Наши дети мечтают путешествовать, побывать в аквапарке в Казани - теперь это реально! Жаль, что нет общефедеральной программы по обеспечению молодых семей транспортом. Это было бы отличным подспорьем, особенно в сельской местности. Глядишь, и рожали бы больше.