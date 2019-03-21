Жительница Дзержинска «заминировала» здание, чтобы вызволить любимого из отделения полиции

Утром 20 марта 2019 года в одно из отделений полиции Дзержинска поступил тревожный звонок. Женский голос в трубке сообщил, что в городе заминировано административное здание. Правоохранители в срочном порядке выехали по указанному адресу и обследовали местность.Однако никаких опасных предметов и веществ там не было обнаружено.

Чуть позже выяснилось, что в отделение звонила 36-летняя женщина. Именно она за несколько часов до этого просила сотрудников полиции освободить своего сожителя, который был задержан за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

После отказа нижегородка решила отомстить и позвонила в полицейский участок, чтобы сообщить о взрывчатке.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, женщина задержана. Она призналась в своих действиях. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Теперь злопамятной нижегородке грозит тюремный срок – максимум на срок до восьми лет.