2019-03-21T17:19:22+03:00
Происшествия

Жительница Дзержинска «заминировала» здание, чтобы вызволить любимого из отделения полиции

Теперь ей самой грозит тюремный срок
Юлия ИСАЕВА
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Жительница Дзержинска «заминировала» здание, чтобы вызволить любимого из отделения полицииЖительница Дзержинска «заминировала» здание, чтобы вызволить любимого из отделения полицииФото: "КП" Архив
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Утром 20 марта 2019 года в одно из отделений полиции Дзержинска поступил тревожный звонок. Женский голос в трубке сообщил, что в городе заминировано административное здание. Правоохранители в срочном порядке выехали по указанному адресу и обследовали местность.Однако никаких опасных предметов и веществ там не было обнаружено.

Чуть позже выяснилось, что в отделение звонила 36-летняя женщина. Именно она за несколько часов до этого просила сотрудников полиции освободить своего сожителя, который был задержан за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

После отказа нижегородка решила отомстить и позвонила в полицейский участок, чтобы сообщить о взрывчатке.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, женщина задержана. Она призналась в своих действиях. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Теперь злопамятной нижегородке грозит тюремный срок – максимум на срок до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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