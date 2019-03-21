2019-03-21T16:43:02+03:00
Общество

Схема движения на Пролетарке изменится в начале апреля

На участке Лесной улицы будет введено одностороннее движение
Юлия ИСАЕВА
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Схема движения на Пролетарке изменится в начале апреляСхема движения на Пролетарке изменится в начале апреляФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Совсем недавно стало известно, что на Пролетарке в Нижнем Новгороде снова будет изменена схема движения транспорта. Один из местных жителей проанализировал недочеты Пролетарской развязки и назвал главные трудности во время движения. Тогда власти и заявили, что планируются дополнительные мероприятия по повышению пропускной способности наиболее загруженных направлений.

Сегодня, 21 марта, администрация Нижнего Новгорода назвала конкретные сроки. Схема поменяется в начале следующего месяца. На участке улицы Лесной в районе пересечения с проспекта Ленина-Восточный проезд (АЗС «Лукойл») будет введено одностороннее движение. Кроме того, планируется освободить остановку возле дома №76 по проспекту Ленина от всех видов транспорта, кроме общественного, при помощи установки ограничительных дорожных знаков.

Фото: департамент транспорта Нижнего Новгорода

Фото: департамент транспорта Нижнего Новгорода

Напомним, крупные изменения на развязке рядом со станцией метро «Пролетарская» были введены полгода назад, 8 сентября 2018 года. Кольцо разомкнулось, и многокилометровые пробки в прошлом, а на месте гаражей появилась новая двусторонняя дорога от улиц Новикова-Прибоя до Лесной.

Сейчас схема проезда на Пролетарской развязке такова: попасть из Соцгорода на Московское шоссе можно с Лесной улицы, повернув налево и следуя по новой дороге, повернув затем снова налево в сторону шоссе. Если из Соцгорода надо попасть на Мызинский мост, то можно проехать под путепроводом на проспекте Ленина или проехать по улице Райниса. Или проследовать по Восточному проезду по улице Героя Попова и выехать в сторону Мызы. Основное ограничение было введено для тех, кому нужно попасть в центр Нижнего Новгорода. Сначала необходимо выехать на проспект Ленина, слиться с общим потоком с площади Киселева, проехать через развязку на Пролетарке и далее - в центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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