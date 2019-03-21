13-летний школьник разбился, упав в шахту лифта недостроенной высотки в Нижнем Новгороде

На одной из заброшенных строек в Нижнем Новгороде произошла страшная трагедия. 15 марта там погиб подросток. 13-летний Ваня (имя изменено. - Прим. ред.) сорвался с пятого этажа и упал в шахту лифта. Настоящая причина случившегося до сих пор остается загадкой для друзей и родных Вани.

«Он был очень добрым и любил жизнь»

11 апреля Ване исполнилось бы 14 лет. Он рос в порядочной семье и никогда не отличался плохим поведением.

- Ваня был добрым, весёлым и отзывчивым, любил жизнь. Его мама у нас в школе завучем работает, и поэтому она очень хорошо его воспитывала, - рассказал «Комсомолке» один из знакомых погибшего мальчика.

Все друзья отзываются о Ване только положительно. Он всегда помогал близким, хорошо учился и занимался плаваньем. Но среди его увлечений было и опасное занятие – паркур. Они с друзьями часто лазали на крыши.

Их любимым местом как раз была «Бомба» - заброшенное здание на улице Зеленодольской. Именно там мальчик и погиб.

- Это место стало последним, что ты увидел, - написал один из его друзей в комментариях под фотографией в соцсетях. На снимке Ваня сидит на крыше той самой многоэтажки.

«Умер за минуту до приезда скорой»

По словам одноклассников, с которыми нам удалось пообщаться, в тот день, 15 марта, Ваня поднялся на пятый этаж «Бомбы». В какой-то момент он поскользнулся и упал в шахту лифта. Подросток приземлился на спину. В течение нескольких минут после падения он еще был жив.

- После того как он сломал себе позвоночник и руку, приехала скорая помощь… За одну минуту до них он скончался. – поделилась подробностями Маша (имя изменено. - Прим. ред.).

По предварительным данным, в тот момент рядом с Ваней были два его друга. И у каждого своя версия случившегося. Что на самом деле произошло, неизвестно.

Знакомые мальчика не отрицают, что Ваня мог погибнуть не из-за случайности.

- Его могли толкнуть или внезапно напугать. Надеюсь, правоохранители разберутся, - предположила Маша.

Более того, по словам сверстников Вани, на этой недостроенной высотке уже не раз происходили ЧП со смертельным исходом.

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области, по данному факту проводится доследственная проверка. Все подробности выясняются.