Парк имени И.П. Кулибина – это единственное место отдыха для жителей, живущих в округе. Более того, во дворах жилых домов, расположенных вокруг парка, нет детских площадок. Именно поэтому парк имени И.П. Кулибина, где такая площадка есть, стягиваются все родители, имеющие детей. Но каждую весну эту площадку затапливает, и детям, чтобы поиграть, порой приходится ждать до конца весны, пока высохнут все лужи. В администрации Нижегородского района решили исправить ситуацию и построить еще одну детскую площадку в парке.

В Нижнем Новгороде появится еще один кремль. Фото предоставлено администрацией Нижегородского района Нижнего Новгорода

Согласно предпроекту, здесь разместится зона отдыха для детей и родителей, песочница, будет установлена проекция деревянного Нижегородского кремля. Также главный архитектор ООО «Вест Проект» Сергей Котов, фирма которого занимается разработкой концепции новой детской площадки, предложил создать небольшой декоративный водоем или сооружение «сухой речки», которые должны решить проблему скопления воды на территории площадки.

Однако местные жители, которые пришли на первое общественное обсуждение предконцепции, оказались против водоема.

- В нашем регионе очень короткий период тепла. Дети будут постоянно находиться в сырости и вследствие этого постоянно болеть, - пояснила свою позицию многодетная мама.

В Нижнем Новгороде появится еще один кремль. Фото предоставлено администрацией Нижегородского района Нижнего Новгорода

Вместо этого нижегородцы попросили создать в парке живую зеленую изгородь, чтобы защитить территорию парка от выхлопных газов, которые идут с улиц Белинского и Горького, а также попросили выделить место для установки новогодней елки, которую в парке не ставили уже много лет.

Представители ООО «Вест Проект» выслушали все замечания местных жителей и заверили, что скорректируют свою концепцию с учетом высказанных пожеланий. Сделать это они должны достаточно быстро, так как новый игровой комплекс в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» должен появится уже в 2019 году.