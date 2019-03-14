Правительство согласовало проект ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, всегда гордившийся своей близостью к Москве, в скором времени может стать еще ближе – федеральное правительство согласовало проект высокоскоростной магистрали «Москва - Нижний Новгород». Теперь его осталось утвердить на уровне главы государства.

- Сначала проект дороги от Москвы до Нижнего Новгорода поддержал курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов. Теперь его доклад согласовал премьер-министр страны Дмитрий Медведев, - сообщают «Ведомости» со ссылкой на участника правительственных совещаний и федерального чиновника. - Участок до Нижнего Новгорода будет стоить 621,5 миллиарда рублей. При этом по 200 миллиардов будет выделено из федерального бюджета и средств РЖД. Остальная часть необходимого финансирования будет предоставлена за счет частных инвесторов.

Как сообщается, если власти решат продолжить высокоскоростную магистраль до Казани, то стоимость строительства увеличится до 1,7 триллиона рублей. Как ожидается, окончательное решение по этому вопросу будет принято в течение месяца.

Напомним, ранее проект первого участка получил положительное заключение Главгосэкспертизы и был представлен на Международном транспортно-логистическом форуме в Сочи.

- Если сравнивать с существующим поездом «Стриж», который с одной остановкой следует по маршруту Москва – Владимир – Нижний Новгород 3 часа 35 минут, то высокоскоростной поезд это расстояние с одной остановкой будет преодолевать за 2 часа 5 минут, - подчеркнул первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Мишарин.

- Первый этап предполагает строительство новой выделенной железнодорожной линии длиной 301 километр на участке Железнодорожный (Московская область) – Гороховец (Владимирская область) для поездов со скоростями до 400 км/ч. Также будет организовано движение пассажирских поездов от Москвы до Нижнего Новгорода, включая участки уже существующей инфраструктуры общей протяженностью 408 километров.

В соответствии с проектом, в Нижегородской области планируется сделать сразу две станции – в Нижнем Новгороде и Дзержинске. При этом станция «Стригино» должна стать одной из самых красивых на маршруте.

ОФИЦИАЛЬНО

Сергей Морозов, заместитель губернатора Нижегородской области:

- Строительство высокоскоростной магистрали – стратегический вопрос для Нижегородской области. Принципиально новые транспортные технологии открывают большие возможности для развития региона. Потребность в высокоскоростной магистрали есть не только в Нижнем Новгороде, где мы заинтересованы связать в единый транспортный узел авиа- и железнодорожное сообщение, но и в Дзержинске. Правительство области и в дальнейшем будет оказывать необходимое содействие в решении на уровне региона организационных вопросов по строительству магистрали.

КСТАТИ

Участок высокоскоростной магистрали Москва – Нижний Новгород должен стать первым этапом ВСМ Москва- Казань, которая в свою очередь должна стать частью ВСМ «Евразия», с помощью которой можно будет добраться от Берлина до Пекина за 2,5 суток.