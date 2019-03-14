2019-03-14T11:51:53+03:00
Общество

Звезда ЧМ-2018 Денис Черышев: «Я хочу привезти свою девушку в Нижний Новгород»

Полузащитник "Валенсии" рассказал о футболе, жизни в Испании и отношениях с отцом
Юлия ИСАЕВА
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Звезда чемпионата мира по футболу-2018 рассказал о футболе, жизни в Испании и отношениях с отцомЗвезда чемпионата мира по футболу-2018 рассказал о футболе, жизни в Испании и отношениях с отцомФото: СОЦСЕТИ
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Уроженец Нижнего Новгорода, футболист Денис Черышев стал настоящим открытием чемпионата мира по футболу, который прошел в России минувшим летом. Сейчас он играет за «Валенсию» и готовится к матчу против «Барселоны» в финале Кубка Испании. Но Денис не забывает про город, в котором родился.

В интервью блогеру и бывшему футболисту Жеке Савину Черышев рассказал о том, что хочет привезти свою возлюбленную Кристину Кобэ в Нижний Новгород.

- Мне всегда нравилось ездить к бабушке в Нижний на каникулы. Сходить на рыбалку, за грибами. Я так здорово отдыхал! Давно не был там. И хочется взять Кристину с собой, чтобы она посмотрела эту красоту, – вспоминает Денис.

Фото: принтскрин видео

Фото: принтскрин видео

Он также рассказал о своих первых днях жизни в Испании. Ведь его увезли туда в пятилетнем возрасте.

- Сначала было нелегко, потому что я не знал испанского языка. Но мне все помогали, и я выучил его за год, - улыбается футболист. Он поделился, что скучает по русской бане и пирогам.

Жека Савин также встретился с Дмитрием Черышевым – отцом Дениса и главным тренером ФК «Нижний Новгород». Он рассказал зрителям, что они с Денисом постоянно созваниваются за два часа до начала игры, чтобы провести ритуал. О каком ритуале идет речь, Дмитрий Черышев не рассказал, сказав, что «это очень личное».

Фото: принтскрин видео

Фото: принтскрин видео

Денис Черышев, кстати, рассказал, что отец постоянно учит его «целиться на ворота, забивать». Но в скорости с Дмитрием Черышевым ему не сравниться. В молодости нынешнего наставника ФК «НН» называли «горьковской пулей». И сам Денис утверждает, что у него не было бы шансов догнать отца в те времена.

Кстати, на вопрос «Если ты поедешь к 50 годам жить в Нижний Новгород, Кристина поедет с тобой?», футболист скромно ответил: «А куда она денется?».

Денис также раскрыл небольшой секрет: самым известным футболистом, который есть у него в телефонной книге, стал Лука Модрич.

Фото: принтскрин видео

Фото: принтскрин видео

-Я вот поздравил его с получением «Золотого мяча», он мне ответил, - смеется полузащитник «Валенсии».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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