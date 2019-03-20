2019-03-20T11:55:13+03:00
Общество

"Ориентировка не совпадает, но сережки были как на фото": волонтеры случайно нашли потерявшуюся женщину

Нижегородские поисковики замитили в толпе женщину, ориентировка на которую появилась два часа назад
Юлия ДАНЧЕНКО
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Сережки помогли найти потерявшуюся женщину в Нижнем НовгородеСережки помогли найти потерявшуюся женщину в Нижнем НовгородеФото: СОЦСЕТИ
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Полтора месяца назад 30-летняя Диана Куклева ушла из дома в Гагинском районе и пропала. Сестра и мама сбились с ног, разыскивая Диану. Когда своими силами найти ее не удалось, они обратились за помощью в полицию. А оттуда информация поступила волонтерам группы «Рысь».

- У нас было сразу несколько поисков, на протяжении пяти дней мы почти не спали, так как поиски идут круглосуточно, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород командир группы Андрей Ермолаев. – Уставшие мы зашли в «Макдональдс» обсудить планы на завтра.

Неожиданно поисковик Кристина увидела женщину очень похожую на ту, что была на ориентировке, размещенной на сайте «Рыси» несколько часов назад. Она сидела за столиком с большим количеством вещей. При этом она ничего не заказывала. Складывалось ощущение, что она просто зашла погреться. Но данные родственников Дианы Куклевой не совпадали с тем, что видели поисковики.

- Родственники сказали, что рост Дианы 170 сантиметров, и она сильно сутулится, - сказал Андрей Ермолаев. – Женщина, которая была перед нами, была намного выше ростом и сидела с абсолютно ровной спиной. Это нас немного смутило.

Опытный взгляд волонтера зацепился за сережки женщины. Именно такие были на фотографии Дианы Куклевой, которую родственники дали для ориентировки.

- Диана, - окликнула ее Кристина.

Женщина подняла глаза. Оказалось, что она даже не догадывалась о том, что родственники ищут ее. Волонтеры тут же дали ей телефон, чтобы она могла позвонить сестре и маме, а потом вызвали полицию.

- Мы хотели отвезти ее в Гагинский район, где она жила, но потом выяснилось, что сестра и братья живут в Нижнем Новгороде, - сказал Андрей Ермолаев. – Полиция увезла ее с собой, и сестра забирала ее уже из отделения полиции.

Такие счастливые случайности бывают редко. Но все же бывают.

- Ориентировки для того и нужны, чтобы люди обращали внимание, - говорит Андрей Ермолаев. – Мы постоянно ищем глазами в толпе, обращаем внимание на людей, которые рядом с нами. Это происходит даже когда мы не на поиске. Так однажды, зайдя с женой в торговый центр, я случайно увидела парня-беглеца.

Именно поэтому волонтеры призывают всех нижегородцев смотреть ориентировки и внимательно относиться к людям вокруг. Совершенно случайно вы можете спасти чью-то жизнь и помочь найти родственников тем, кто уже, возможно, потерял надежду увидеть родных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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