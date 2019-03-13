2019-03-13T16:43:00+03:00
Общество

Журналистку Ирину Славину оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию несогласованного шествия

Решение суда она намерена обжаловать
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Журналистку Ирину Славину оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию несогласованного шествия.Журналистку Ирину Славину оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию несогласованного шествия.Фото: СОЦСЕТИ
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Громкое административное дело рассматривалось сегодня в Нижегородском районном суде – там перед судом предстала известная нижегородская журналистка Ирина Славина, обвиняемая в организации несогласованного шествия в день памяти Бориса Немцова. Напомним, журналистка была задержана на остановке возле своего дома 5 марта 2019 года.

- Задержана полицией. В отношении меня начато административное производство за якобы участие в несогласованном шествии 24 февраля по Большой Покровской, - написала тогда Ирина Славина на своей странице в социальной сети. - Оказывается, чтобы пройти по Покровской с друзьями, я должна получить согласование. Забрали в ОП-5 с остановки общественного транспорта возле дома.

Отпустили журналистку домой только в 23:00 5 марта. Приговор по этому делу сегодня озвучили в Нижегородском районном суде.

- Как и два года назад, когда мне дважды с разницей в две недели резали колеса автомобиля, сегодня родное государство высоко оценило мою деятельность как журналиста и гражданина, признав виновной в организации несогласованного шествия и оштрафовав на 20 тысяч рублей, - прокомментировала это решение сама Ирина Славина.

По словам журналистки, это решение суда она намерена обжаловать в вышестоящей инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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