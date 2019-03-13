Сергей Садовников: «Юмор нужен для того, чтобы высмеивать какие-то проблемы»

- 15 марта шоу «Горький Live» пройдет в Нижнем Новгороде во второй раз. Что же все-таки оно из себя представляет?

- Оно будет существенно отличаться от первого раза. Тогда, можно так сказать, было знакомство со зрителем. А сейчас шоу уже встает на те рельсы, на которых и должно двигаться дальше. «Горький Live» - первое шоу о Нижнем Новгороде, о событиях, которые здесь происходят. Естественно, все это преподносится с юмором. Безусловно, будет присутствовать интерактив. Даже есть вещи, о которых мы никому не говорим: они произойдут только там и только на месте. Вообще, в Нижнем Новгороде есть некий юмористический провал после того, как закончил существовать Comedy Club Gorky Style. И тогда возникла идея шоу, в котором мы в юмористической форме будем рассказывать только о нижегородских событиях.

- Кто делает это шоу?

- У нас уже появился сплоченный коллектив. Продюсер Александр Фирстов, я ведущий и соавтор, еще один ведущий и соавтор Владимир Марков, креативный продюсер Игорь Никулин и режиссер Алексей Логинов. Он снимает именно для этого шоу специальное кино. Уникальность его состоит в том, что зрители непосредственно на шоу будут решать, каков будет конец. Будут сняты два финала, и прямо на месте мы путем голосования будем выбирать один из них.

- Это будет какое-то многожанровое собрание?

- Да. У нас очень много идей, которые мы хотим воплотить именно в этом шоу. У нас будут приглашенные гости, интерактив с ними, будет кино, голосование и еще фишка, о которой не могу сказать, потому что это сюрприз. У нас в гостях будет также нижегородский «стендапер» Гурам Амарян.

- У тех, кто не сможет попасть на шоу, будет возможность посмотреть его потом?

- Да, телекомпания «Волга» будет вести съемку.

- Что было на первом шоу? И каковы ваши впечатления?

- Мы решили сделать его в виде вручения юмористических премий за сомнительные достижения. Мы покопались в событиях, которые были за последний год, и за них вручали статуэтки.

- Вы говорили, что у вас есть идеи, как будет дальше развиваться шоу. То есть оно станет регулярным?

- На данном этапе мы планируем это делать раз в три месяца. Посмотрим, что будет после 15 марта. На самом первом шоу всем понравилось, зал был набит, все оценили и юмор, и подачу, и оригинальность. Обычно премии серьезные, без юмора, а у нас все было построено на курьезах.

- У юмора и комедии есть задача – отрефлексировать все, что происходит в городе. Юмористы ведь первыми должны это подхватывать?

- Безусловно! Юмор задуман ради того, чтобы высмеивать какие-то проблемы. Это зародилось еще в КВНе и в сатире, просто подходы у всех разные. Но в итоге все сводится к высмеиванию проблем. Есть, конечно, общие бытовые темы, но в основном всегда остро реагируют на то, что актуально.

- Если говорить про современную юмористическую сцену, например, в Москве, то можно сказать, что там уже выросла определенная аудитория, которая готова ходить на выступления. Юмористические клубы там живут и процветают. Как у нас с этим обстоят дела?

- Мы как раз и хотим вырастить новую аудиторию. Потому что в основном идут на бренд, например, Comedy. Но мы не можем использовать его, поэтому приходится создавать новый продукт с нуля. Я думаю, у нас все получится. Идей много уже даже на следующее шоу, которое, может, выйдет в конце весны. Посмотрим, что получится. Хочется нового зрителя.

- Сложно ли будет объяснить той аудитории, которая вообще не ходила на юмористические шоу и не понимает этого, что происходит?

- Мы приглашаем очень много знакомых, пытаемся все объяснить в рекламе. Хочется донести до людей, что там действительно будет интересно, что будет достаточно юмора. Плюс, конечно же, по законам жанра мы пригласили нашего стендапера.

- Безусловно, приятно быть первыми. Но ведь когда появляется конкуренция, участники становятся бодрее. Пока у вас ее нет. Но как вы думаете, есть вероятность, что в Нижнем Новгороде вырастет свое поколение комиков и появится больше таких мероприятий и программ?

- Насчет программ я не уверен, что кто-то сможет такое потянуть. Сегодня такого коллектива здесь я не вижу. Но приятно, что в том же самом КВНе сейчас немного пошел подъем после затишья. Я следил за сочинским фестивалем, где нижегородские команды очень хорошо себя проявили, а потом поехали в Минск. «Стендап» движение у нас тоже хорошо развивается, есть выходцы, которые попали в основной состав стендап-комиков.

- Что нужно, чтобы комики чувствовали себя востребованными в Нижнем Новгороде и не уезжали в Москву?

- Конечно, комикам Москва интересна. Но мы-то никуда не уезжаем, и, думаю, найдем своего зрителя. И «Горький Live» будет у всех на слуху.