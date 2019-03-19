2019-03-19T17:47:16+03:00
Общество

Из Нижнего Новгорода запустят речные трамваи до Городца и Макарьева

Цена билета будет варьироваться от 300 до 600 рублей
Юлия ИСАЕВА
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Из Нижнего Новгорода запустят «речные трамваи» до Городца и МакарьевоИз Нижнего Новгорода запустят «речные трамваи» до Городца и МакарьевоФото: Архив "КП"
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В 2019 году в Нижегородской области будут возобновлены пассажирские речные перевозки. Планируется открыть речные маршруты от Нижнего Новгорода до Городца и от Нижнего Новгорода до Макарьево.

Как сообщает пресс-служба правительства, такое заявление сделал вице-губернатор Евгений Люлин во время презентации потенциала региона в ТПП России.

- Среди перспективных промышленных проектов мы сегодня представляем судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» - преемника легендарных «летающих кораблей», разработанных нижегородским конструктором Ростиславом Алексевым, - рассказал Люлин.

Фото: Кирилл Мартынов

Фото: Кирилл Мартынов

По его словам, сейчас губернатор Глеб Никитин ведет переговоры о поставке в Нижний Новгород четырех судов, чтобы открыть новые маршруты.

Прокатиться на речном трамвае можно будет за 300-600 рублей. Они будут ходить в выходные дни.

Напомним, производство судов на подводных крыльях было возобновлено после 30-летнего перерыва в ЦКБ по СПК имени Алексеева при поддержке правительства РФ по федеральной целевой программе «Развитие гражданской морской техники».

ИСТОЧНИК KP.RU

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