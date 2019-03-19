Из Нижнего Новгорода запустят речные трамваи до Городца и Макарьева

В 2019 году в Нижегородской области будут возобновлены пассажирские речные перевозки. Планируется открыть речные маршруты от Нижнего Новгорода до Городца и от Нижнего Новгорода до Макарьево.

Как сообщает пресс-служба правительства, такое заявление сделал вице-губернатор Евгений Люлин во время презентации потенциала региона в ТПП России.

- Среди перспективных промышленных проектов мы сегодня представляем судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» - преемника легендарных «летающих кораблей», разработанных нижегородским конструктором Ростиславом Алексевым, - рассказал Люлин.

Фото: Кирилл Мартынов

По его словам, сейчас губернатор Глеб Никитин ведет переговоры о поставке в Нижний Новгород четырех судов, чтобы открыть новые маршруты.

Прокатиться на речном трамвае можно будет за 300-600 рублей. Они будут ходить в выходные дни.

Напомним, производство судов на подводных крыльях было возобновлено после 30-летнего перерыва в ЦКБ по СПК имени Алексеева при поддержке правительства РФ по федеральной целевой программе «Развитие гражданской морской техники».