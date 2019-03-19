Эстетическая гинекология в Онли Клиник – путь к красоте и совершенству женщины

Интимная пластическая хирургия и косметология среди женщин самого разного возраста с каждым днем набирает популярность: милые дамы начали осознавать всю прелесть возвращения к нормальной сексуальной жизни, повышения ее качества, избавления от комплексов и неуверенности в собственной сексуальности с помощью интимной контурной пластики.

Интимная пластика для женщин в Центре Современной Медицины Онли Клиник представлена различными видами коррекций:

лабиопластика,

вагинопластика,

пластика клитора,

увеличение точки G,

омоложение и пластика влагалища,

лазерное омоложение влагалища,

лечение синдрома релаксации влагалища,

гименопластика,

плазмолифтинг,

профилактика и лечение недержания мочи и др.,

устранение опущения матки,

и проч.

Фото: Онли Клиник

С возрастом и после родов половые органы женщины подвержены изменениям, и, как правило, не в лучшую сторону: увеличиваются и/или обвисают половые губы, появляются рубцы, растягиваются стенки влагалища и т.д.

Происходят изменения и в сексуальной жизни женщины: у женщины снижается чувствительность, появляются комплексы из-за изменения внешнего вида половых органов, может происходить опущение стенок влагалища, появление рубцов, деформаций, которые вызывают боль при половом акте.

Во всех этих случаях женщине требуется помощь интимного хирурга для восстановления эстетики внешних и внутренних половых органов и возвращения чувствительности.

Как правило, в области интимной контурной пластики доктор – гинеколог, пластический хирург Онли Клиник старается ограничиться малоинвазивными способами лечения.

Фото: Онли Клиник

Интимная пластика половых губ (лабиопластика).

В Онли Клиник можно уменьшить или увеличить половые губы, устранить различные дефекты наружных половых органов, такие как рубцы, дряблость, обвисания, атрофии.

Увеличение половых губ может проводиться филерами, собственными жировыми клетками или собственной плазмой (плазмолифтинг) пациентки и другими наполнителями.

Уменьшение половых губ, устранение обвисаний (резекция) предполагает иссечение излишек тканей с последующим формированием новых краев.

Интимная пластика влагалища.

Врачи – гинекологи Онли Клиник проводят такие виды коррекций, как сужение входа влагалища, уменьшение влагалища (кольпорафия). Кольпорафия может быть передней (ушивается передняя стенка), задней (ушивается, соответственно, задняя стенка) и срединной, когда совмещаются обе тактики.

Довольно востребованы в последнее время стали процедуры, связанные с лазерными технологиями. В области интимной пластики лазер используется для омоложения влагалища, для устранения синдрома релаксации влагалища, для лечения недержания мочи, для устранения опущения матки, для послеродового восстановления и проч.

Также использование лазера позволяет сделать такие процедуры в области вагинального омоложения, как возвращение тонуса мышц тазового дна, лечение недержания мочи стрессового и смешанного типов, лечение пролапса гениталий в перименопаузальном периоде, лечение синдрома релаксации влагалища, лечение опущения матки, лечение различных сексуальных дисфункций, атрофии слизистых половых органов и проч.

Интимная пластика клитора.

Клиторопластика в Онли Клиник проводится с целью усиления чувствительности и ощущений во время полового акта или мастурбации.

Цель клиторопластики - сделать клитор более доступным для стимуляции. Для этого используются, как правило, филеры либо резекция.

Увеличение точки G.

Интимная пластика для увеличения точки G проводится с целью усиления ощущений во время секса: точка G делается более доступная для стимуляции с помощью введения филеров или иссечения тканей.

Гименопластика – это восстановление девственной плевы с примением филеров.

Плазмолифтинг – это омоложение внутренних половых органов женщины, придание им упругости и эластичности за счет введения в мягкие ткани собственной плазмы пациентки.

Интимный филинг - это безоперационный малоинвазивный метод коррекции интимной зоны, который предполагает инъекционное введение филеров (наполнителей) для увеличения размеров/объема, устранения возрастных дефектов, улучшения функциональности и т.д.

В качестве наполнителей могут использоваться препараты на основе гиалуроновой кислоты.

В Онли Клиник на процедуры лазерного интимного омоложения сегодня действуют скидки 50 %! Три процедуры лазерного вагинального омоложения вместо 30 000 р. стоят 15 000 р.

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