2019-03-12T13:09:12+03:00
Общество

Две собаки и их хозяева подрались на одной из улиц Нижнего Новгорода

Дело дошло до прокуратуры
Валерия ГРОМОВА
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Две собаки и их хозяева подрались на одной из улиц Нижнего НовгородаДве собаки и их хозяева подрались на одной из улиц Нижнего НовгородаФото: "КП" Архив
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Чего только не встретишь на улицах города во время прогулки. Например, на днях жители Нижнего Новгорода лицезрели на улице настоящую драку двух собачников. Причем сначала сцепились животные, а потом уже и их хозяева.

Мужчины оказались просто случайными прохожими, которые гуляли с собаками в Советском районе. В какой-то момент их питомцы сцепились, а затем один из нижегородцев кинулся спасать своего четвероногого друга и начал пинать чужую собаку. Тогда уже вмешался и хозяин второго пса. Он бросился на мужчину и несколько раз ударил его кулаком по голове.

Пострадавший нижегородец обратился в травмпункт и прокуратуру с заявлением о нанесении ему телесных повреждений неизвестным.

Теперь правоохранители проводят проверку. По информации прокуратуры Советского района Нижнего Новгорода, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято решение о наличии либо отсутствии состава преступления в действиях одного из участников драки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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