Две собаки и их хозяева подрались на одной из улиц Нижнего Новгорода
Чего только не встретишь на улицах города во время прогулки. Например, на днях жители Нижнего Новгорода лицезрели на улице настоящую драку двух собачников. Причем сначала сцепились животные, а потом уже и их хозяева.
Мужчины оказались просто случайными прохожими, которые гуляли с собаками в Советском районе. В какой-то момент их питомцы сцепились, а затем один из нижегородцев кинулся спасать своего четвероногого друга и начал пинать чужую собаку. Тогда уже вмешался и хозяин второго пса. Он бросился на мужчину и несколько раз ударил его кулаком по голове.
Пострадавший нижегородец обратился в травмпункт и прокуратуру с заявлением о нанесении ему телесных повреждений неизвестным.
Теперь правоохранители проводят проверку. По информации прокуратуры Советского района Нижнего Новгорода, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято решение о наличии либо отсутствии состава преступления в действиях одного из участников драки.
ИСТОЧНИК KP.RU