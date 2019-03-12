В Нижегородскую область наконец-то пришла весна: снег начал таять, на крышах появились сосульки, и люди начали бояться ходить рядом с домами. И не зря. На днях в Дзержинске вместе со снегом, накопившемся на пятиэтажке, рухнула и сама крыша.

Житель соседнего дома успел снять случившееся на видео.

- Крыша хрустит. Глыба потащила за собой шифер, скоро сойдет, - говорит на камеру мужчина.

И после его слов снег начал падать, захватив с собой и часть кровли. Без комментариев в соцсетях, конечно же, не обошлось.

- Ждём растаявшего со снегом асфальта. На всех дорогах страны, - написал Сергей Коробов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/696660" frameborder="0"></iframe> Крыша жилого дома рухнула вместе со снегом в Дзержинске.

- Крыша поехала, - пошутил Анатолий Соколов.

Напомним, в минувшие выходные жительница Дзержинска выходила из цветочного магазина на улице Ленина, когда на нее с крыши упала огромная глыба льда. Очевидцы вызвали «скорую помощь», после чего пострадавшую увезли в больницу. По непроверенным данным, она находится в тяжелом состоянии.