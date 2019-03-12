Let's Move For a Better World: в Нижнем Новгороде стартовал благотворительный фитнес-марафон

В понедельник, 11 марта, стартовал фитнес-челлендж «Let's Move For a Better World» – социальная кампания, цель которой – побудить людей двигаться больше ради достижения высокой цели.

Более 1000 фитнес-клубов из 32 стран объединятся, чтобы принять участие в этой акции. И в их числе – нижегородская Group Cycle Studio.

Организатор кампании «Let's Move For a Better World» - всемирно известная компания Technogym, лидер рынка фитнеса и веллнесс. Участником акции может стать каждый, кто занимается на оборудовании Technogym в любом из клубов (более 500 клубов в 31 стране мира). Участники собирают движения - «Moves», единица измерения физической активности от Technogym – и затем отдают собранные движения на пользу нуждающимся.

Фитнес-клуб, набравший в каждой стране наибольшее количество движений до 30 марта, получит право подарить в благотворительных целях современный тренажер Technogym любому социально значимому учреждению, пропагандируя тем самым здоровый образ жизни.

- Мы очень гордимся, что среди 16 клубов, представляющих Россию в фитнес-марафоне, организованном компанией Technogym, примем участие и мы, - рассказывает директор сети Елена Федотова. - Это очень важная и почетная для нас миссия. Особенно с учетом того, что все наши благотворительные MOVEs будут направлены в организацию «Жить По-Настоящему» для помощи и адаптации подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня НРООИ «Жить По-Настоящему» объединяет более двухсот ребят из Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Девиз организации: «Каждому нужно общение, движение, спорт!». Сплоченная этой идеей, организация активно развивается, расширяется, помогает все большему числу людей обрести новую насыщенную жизнь, организует поездки, экскурсии и другие мероприятия, направленные на адаптацию детей с ОВЗ. Дети участвуют в соревнованиях, ярких праздниках, творческих выставках.

Елена Федотова приглашает всех принять участие в акции.

- На счету будет каждый MOVE! Чем больше баллов мы наберем, тем больше будет пожертвование: так мы сможем сделать полезное дело для себя и добиться перемен к лучшему для других. Не это ли еще одна веская причина, чтобы подняться и пойти на сайклинг?

Условия челленджа: накрутить больше всех MOVES c 11 по 30 марта. Для этого нужно зайти в приложение MyWellness, подтвердить свое участие в Challenge, нажав кнопку «Участвовать», и собрать как можно больше MOVES, тренируясь в студии.

Кстати, помощь может не ограничиваться участием в челлендже: всегда можно оказать адресную поддержку организации «Жить По-Настоящему».