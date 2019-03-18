2019-03-18T12:54:36+03:00
Общество

Зачем в Нижнем Новгороде включают сирену

Куда бежать, если в городе возникнет реальная опасность
Юлия ДАНЧЕНКО
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Зачем в Нижнем Новгороде включают сиренуЗачем в Нижнем Новгороде включают сиренуФото: Архив "КП"
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Сейчас в Нижнем Новгороде активно проверяют систему оповещения. То и дело во всех районах города срабатывает сирена, пугая местных жителей.

- Такое чувство, что мы вернулись в военные годы, и нужно срочно бежать в бомбоубежище, - написал в соцсетях Владимир Сазонов. – Мы готовимся к войне?

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» решила выяснить, для чего начали включать систему оповещения, и куда бежать нижегородцам, если тревога будет реальной.

- В Нижнем Новгороде система оповещения предназначена для обеспечения своевременного доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, - ответили «Комсомолке» в департаменте государственной безопасности Нижегородской области.

Таким образом, сирена может служить оповещением не только при военной угрозе, химического или радиоактивного заражения, как многие думают, но и при природных катаклизмах, например, при затоплении населенных пунктов вовремя половодья, стихийных бедствиях, авариях.

- Это единый сигнал, означающий «Внимание всем!». После окончания звучания сирены нужно прослушать речевое сообщение и действовать в соответствии с ним, - объяснили в департаменте государственной безопасности.

Если вы находитесь в помещении и услышали сирену системы оповещения, то всю информацию о том, как вам нужно действовать, можно узнать по радио («Россия», «Маяк», и «Вести ФМ») или же по телевизору на телеканале «Россия-1», ведущим вещание в аналоговом формате.

Система оповещения населения установлена во всех 52 муниципальных районах Нижегородской области, поэтому распространить срочную информацию можно в кратчайшие сроки. Однако для того, чтобы эта система сработала в нужный момент, ее необходимо регулярно проверять. Согласно графику, который согласован с главным управлением МЧС России по Нижегородской области и утвержден с директором департамента региональной безопасности Нижегородской области, система оповещения будет срабатывать каждый месяц.

Напомним, 14 марта в Нижнем Новгороде началась очередная проверка. Сирены в разных районах города будут срабатывать с 10.00 до 11.00 вплоть до 21 марта.

14 марта проверки прошли в Автозаводском, Канавинском, Ленинском и Московском районах, 15 марта – в Нижегородском и Приокском районах, 19 марта систему будут проверять в Сормовском районе, 21 марта – в Советском районе Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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