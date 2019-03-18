Tele2 представила проект онлайн-обучения сотрудников на премии «Работодатель года» в Нижнем Новгороде

Мобильный оператор Tele2 принял участие в независимой премии «Работодатель года 2018» в Нижегородской области. Ежегодная HR-премия отмечает компании за высокие результаты в области управления персоналом и внедрение успешных инновационных технологий в обучении сотрудников. Компания Tele2 заявлена в номинации «Цифровой HR» с проектом мобильного приложения микромодульного обучения Skill Cup для сотрудников.

Мобильный оператор Tele2 принял участие в ежегодной премии «Работодатель года». В номинации «Цифровой HR» компания презентовала проект образовательной онлайн-платформы Skill Cup. Обучающее мобильное приложение создано по принципу социальной сети и позволяет сотрудникам получать знания в увлекательной интерактивной форме со своего смартфона. Пользователи могут листать ленту, искать информацию по тегам, просматривать текстовые, а также видео- и аудиоматериалы. Образовательный контент размещен на главной ленте приложения и сформирован в виде статей, инфографики, практических кейсов, тестов и опросов.

Tele2 запустила мобильную образовательную платформу Skill Cup в ноябре 2018 года. За первый месяц приложение скачали более 50% работников компании, функциональные подразделения самостоятельно создали и запустили более 15 функциональных обучающих курсов, и еще более 80 общих микрокурсов стали доступны всем пользователям платформы.

Создание приложения Skill Cup стало новым этапом развития обучающих программ для сотрудников Tele2. В 2016 году была запущена платформа дистанционного обучения Level Up, в конце 2017 года оператор одним из первых в России внедрил в корпоративную систему обучения онлайн-платформу Coursera. В результате сотрудники Tele2 получили доступ к самым актуальным программам от ведущих мировых университетов.

Независимая HR-премия «Работодатель года» проходит ежегодно при поддержке правительства Нижегородской области с целью развития кадрового рынка Приволжского федерального округа и демонстрации лучших HR-практик компаний-участников. Победителей в каждой из восьми номинаций выбирают на основании решения участников экспертного совета, а также открытого онлайн-голосования на сайте организаторов премии. Проголосовать за лучшего работодателя можно до 31 марта 2019 года.