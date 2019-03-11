2019-03-11T17:22:36+03:00
Звезды

Нижегородские КВНщики победили в 1/8 Международной Лиги КВН в Минске

Команда «Вологодские росы» получила высший балл в приветствии и достойно выступила в «триатлоне» и музыкальном номере
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Нижегородские КВНщики победили в 1/8 Международной Лиги КВН в Минске. Фото: Международная Лига МС КВННижегородские КВНщики победили в 1/8 Международной Лиги КВН в Минске. Фото: Международная Лига МС КВН
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Нижегородская команда КВН «Вологодские росы» блестяще дебютировала в Международной Телевизионной Лиге КВН в Минске и стала победительницей 1/8 финала. Об этом сообщается в группе Официальной Лиги МС КВН «Нижний Новгород».

- «Вологодские росы» и дальше будут представлять наш город в Международной лиге! Ребята получили высший балл в приветствии, достойно выдержали испытание квновским «триатлоном» и рассмешили зал своим музыкальным номером, - гласит сообщение.

Напомним, «Вологодские росы» получили путевку в телевизионную лигу, успешно выступив на 30-м юбилейном Международном фестивале КВН «КиВиН-2019», который проходил в Сочи в январе.

Фронтвумен «Вологодских рос» Аня Черкашина рассказала «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» о своих впечатлениях от выступления в Минске.

- Честно говоря, мы не заметили особой разницы с выступлениями в родном Нижнем. Камеры на выступлении незаметны, зал оказался достаточно небольшим. Единственное, что было непривычным – постоянная работа с постановщиком, которая в телевизионной лиге является обязательной. Надо ведь хорошо смотреться в кадре! – рассказала Аня.

Перед игрой Аня и ее команда провели в Минске неделю – и все это время плотно готовились к игре.

- К игре мы были уже уставшие. Думали, что будет страшно выступать, но оказалось, что все намного легче, - признается девушка.

Не обошлось и без форс-мажоров – на приветствии у команды заглючила техника.

- Никак не включался микрофон, пришлось выходить заново, но зал хорошо поддержал, - вспоминает Аня Черкашина.

Успех для ребят стал приятной неожиданностью – все-таки «Вологодские росы» в международной лиге пока новички, в отличие от многих соперников.

- Среди наших соперников было несколько очень опытных команд. До игры мы не видели выступления других участников, поэтому конкретных результатов не ждали. Было неожиданно приятно! Интрига держалась до конца, нас со вторым местом разделяло несколько баллов, - поделилась Аня.

Теперь «Вологодским росам» предстоит выступить на 1/4 финала – она состоится ориентировочно в апреле-мае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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