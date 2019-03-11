АО «Теплоэнерго» добилось обвинительного приговора недобросовестному председателю ТСЖ

Сормовский районный суд 8 февраля 2019 года вынес обвинительный приговор в отношении бывшего председателя одного из ТСЖ, находящегося на территории Сормовского района. Суд установил, что подсудимый виновен в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере) и ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). По совокупности совершенных преступлений виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно. Гражданский иск АО «Теплоэнерго» о взыскании имущественного ущерба удовлетворен полностью.

В суде установлено, что на счет ТСЖ от жителей многоквартирного дома поступали платежи за коммунальные услуги. Однако, председатель ТСЖ денежные средства в размере более 11 млн.руб. Теплоэнерго не перечислял, а расходовал на иные цели, чем причинил имущественный ущерб компании в особо крупном размере.

В Теплоэнерго говорят, что это первое подобное дело в истории предприятия. "Как правило, в борьбе с должниками мы стараемся до последнего идти на компромисс, не доводить до крайних мер - отключений и судов. Но если видим серьёзные нарушения, то применяем любые формы воздействия в рамках правового поля, чтобы обеспечивать жителей качественным и надёжным теплоснабжением. Если бы все долги перед компанией были погашены, то мы могли бы существенно увеличить объём ремонтных работ, а значит, повысить надёжность теплоснабжения", - отметил директор по реализации АО" Теплоэнерго" Александр Котельников.

По словам Александра Котельникова, приговор по делу недобросовестного председателя ТСЖ вступил в законную силу. АО «Теплоэнерго» намерено принудительно взыскать причиненный имущественный ущерб. Исполнительный лист уже направлен в службу судебных приставов.