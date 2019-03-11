Когда нужно обратиться к врачу – флебологу Онли Клиник!
Если вовремя не начать лечение заболеваний, связанных с воспалением вен и сосудов на руках или ногах, то последствия могут быть очень плачевные и необратимые.
Болезни вен и артерий верхних и нижних конечностей могут протекать очень долгое время без симптомов и не вызывать тревоги у больного.
Центр Современной Медицины Онли Клиник в Нижнем Новгороде готов помочь всем в диагностике и лечении заболеваний, связанных с венами и сосудами конечностей: варикозное расширение вен, трофическая язва, тромбоз или тромбофлебит и др.
В Онли Клиник работает отделение флебологии. Прием, обследования и лечение во флебологическом отделении Онли Клиник проводит врач – флеболог Сериев Рамазан Исмайлович, доктор имеет более 21 года практического опыта.
Консультация флеболога в Онли Клиник стоит 1200 рублей
Причинами для обращения к врачу – флебологу должны стать:
- Отекание конечностей;
- Судороги;
- Ощущение тяжести в ногах;
- Припухлость и вздутие вен.
Консультация флеболога в Онли Клиник стоит 1200 руб.
Когда проблемные участки вен и сосудов уже видны под кожей – это средняя или высокая тяжесть варикозного расширения вен или других венозных заболеваний. В этом случае требуется оперативная профессиональная помощь специалиста и возможно госпитализация.
Обращайтесь за помощью к врачу – флебологу Онли Клиник. Доктор - флеболог сначала проведет осмотр, соберет анамнез, обязательно назначит УЗДГ и анализы.
На основании полученных результатов обследований и анализов, а также индивидуальных особенностей пациента врач - флеболог нашей Клиники назначает лечение и ведет историю болезни пациента до момента выздоровления, благодаря чему лечение может быть своевременно скорректировано для наилучшего результата.
Доктор - флеболог сначала проведет осмотр, соберет анамнез, обязательно назначит УЗДГ и анализы
Стоимость первичной консультации флеболога в Онли Клиник составляет 1200 рублей. Каждая последующая - 800 рублей.
Флеболог – это врач, в профессиональные обязанности которого входит профилактика, диагностика и лечение заболеваний венозной системы.
Наши специалисты помогут вам решить проблемы с венами быстро и эффективно.
Специалисты – флебологи советуем как можно быстрее записаться на консультацию к врачу – флебологу при таких симптомах заболеваний:
- Отёчность стоп и голеней;
- Судороги в ногах;
- Боли, чувство жжения, ощущение тяжести в ногах при ходьбе или в состоянии покоя;
- Сосудистые звёздочки на коже;
- Болезненные ощущения вдоль вен, болезненность вен;
- Онемение конечностей;
Какие обследования назначает врач - флеболог в Нижнем Новгороде:
- Цветовое триплексное сканирование сосудов на Дуплексное сканирование сосудов;
- Коагулограмма и иные лабораторные исследования, которые помогут поставить диагноз.
Какие заболевания лечит врач сосудистый хирург, флеболог:
- Тромбоз;
- Тромбофлебит;
- Трофические язвы;
- Варикозное расширение вен;
- Хроническая венозная недостаточность.
Методы лечения варикозного расширения вен:
- Консервативное лечение - склеротерапия;
- Оперативные методы лечения: флебэктомия; метод эндовенозной лазерной облитерации (лазерное лечение варикоза) - быстрый, безболезненный и эффективный метод.
В Центре флебологии Онли Клиник проводится оперативное лечение варикозной болезни вен нижних конечностей.
Есть в наличии операционный блок и палата дневного пребывания.
Кто в зоне риска заболеть варикозным расширением вен?
Это женщины, любящие носить неудобную обувь на высоком каблуке. А также люди, ведущие нездоровый образ жизни, злоупотребляющие алкогольными напитками и курильщики, которые тем самым ухудшают состояние вен и делают стенки сосудов менее подвижными.
Сегодня в Онли Клиник можно пройти комплексное обследование у врача – флеболога со скидкой 30 %: консультация врача - флеболога + УЗДГ вен и артерий нижних (или верхних) конечностей стоит 2500 руб., вместо 3600 руб.
Подробная информация на сайте Онли Клиник www.onlyclinic.ru
Справки и запись на прием по телефону 277 66 88.
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