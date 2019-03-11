Когда нужно обратиться к врачу – флебологу Онли Клиник!

Если вовремя не начать лечение заболеваний, связанных с воспалением вен и сосудов на руках или ногах, то последствия могут быть очень плачевные и необратимые.

Болезни вен и артерий верхних и нижних конечностей могут протекать очень долгое время без симптомов и не вызывать тревоги у больного.

Центр Современной Медицины Онли Клиник в Нижнем Новгороде готов помочь всем в диагностике и лечении заболеваний, связанных с венами и сосудами конечностей: варикозное расширение вен, трофическая язва, тромбоз или тромбофлебит и др.

В Онли Клиник работает отделение флебологии. Прием, обследования и лечение во флебологическом отделении Онли Клиник проводит врач – флеболог Сериев Рамазан Исмайлович, доктор имеет более 21 года практического опыта.

Консультация флеболога в Онли Клиник стоит 1200 рублей

Причинами для обращения к врачу – флебологу должны стать:

- Отекание конечностей;

- Судороги;

- Ощущение тяжести в ногах;

- Припухлость и вздутие вен.

Консультация флеболога в Онли Клиник стоит 1200 руб.

Когда проблемные участки вен и сосудов уже видны под кожей – это средняя или высокая тяжесть варикозного расширения вен или других венозных заболеваний. В этом случае требуется оперативная профессиональная помощь специалиста и возможно госпитализация.

Обращайтесь за помощью к врачу – флебологу Онли Клиник. Доктор - флеболог сначала проведет осмотр, соберет анамнез, обязательно назначит УЗДГ и анализы.

На основании полученных результатов обследований и анализов, а также индивидуальных особенностей пациента врач - флеболог нашей Клиники назначает лечение и ведет историю болезни пациента до момента выздоровления, благодаря чему лечение может быть своевременно скорректировано для наилучшего результата.

Доктор - флеболог сначала проведет осмотр, соберет анамнез, обязательно назначит УЗДГ и анализы

Стоимость первичной консультации флеболога в Онли Клиник составляет 1200 рублей. Каждая последующая - 800 рублей.

Флеболог – это врач, в профессиональные обязанности которого входит профилактика, диагностика и лечение заболеваний венозной системы.

Наши специалисты помогут вам решить проблемы с венами быстро и эффективно.

Специалисты – флебологи советуем как можно быстрее записаться на консультацию к врачу – флебологу при таких симптомах заболеваний:

- Отёчность стоп и голеней;

- Судороги в ногах;

- Боли, чувство жжения, ощущение тяжести в ногах при ходьбе или в состоянии покоя;

- Сосудистые звёздочки на коже;

- Болезненные ощущения вдоль вен, болезненность вен;

- Онемение конечностей;

Какие обследования назначает врач - флеболог в Нижнем Новгороде:

- Цветовое триплексное сканирование сосудов на Дуплексное сканирование сосудов;

- Коагулограмма и иные лабораторные исследования, которые помогут поставить диагноз.

Какие заболевания лечит врач сосудистый хирург, флеболог:

- Тромбоз;

- Тромбофлебит;

- Трофические язвы;

- Варикозное расширение вен;

- Хроническая венозная недостаточность.

Методы лечения варикозного расширения вен:

- Консервативное лечение - склеротерапия;

- Оперативные методы лечения: флебэктомия; метод эндовенозной лазерной облитерации (лазерное лечение варикоза) - быстрый, безболезненный и эффективный метод.

В Центре флебологии Онли Клиник проводится оперативное лечение варикозной болезни вен нижних конечностей.

Есть в наличии операционный блок и палата дневного пребывания.

Кто в зоне риска заболеть варикозным расширением вен?

Это женщины, любящие носить неудобную обувь на высоком каблуке. А также люди, ведущие нездоровый образ жизни, злоупотребляющие алкогольными напитками и курильщики, которые тем самым ухудшают состояние вен и делают стенки сосудов менее подвижными.

Сегодня в Онли Клиник можно пройти комплексное обследование у врача – флеболога со скидкой 30 %: консультация врача - флеболога + УЗДГ вен и артерий нижних (или верхних) конечностей стоит 2500 руб., вместо 3600 руб.

Подробная информация на сайте Онли Клиник www.onlyclinic.ru

Справки и запись на прием по телефону 277 66 88.