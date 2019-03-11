2019-03-11T14:18:47+03:00
Общество

Нижегородская область попала в топ регионов России с самой низкой «мусорной» напряженностью

Эксперты оценивали ситуацию в 33 субъектах нашей страны
Валерия ГРОМОВА
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Нижегородская область попала в топ регионов России с самой низкой «мусорной» напряженностьюНижегородская область попала в топ регионов России с самой низкой «мусорной» напряженностьюФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Группа Wasteconsulting провела исследование и представила индекс «мусорной» напряженности в субъектах России на сегодняшний день.

Всего в списке оказались 33 региона нашей страны. Самая высокая «мусорная» напряженность оказалась в Санкт-Петербурге, самая низкая - в Забайкальском крае. Нижегородская область занимает 27-е место в этом рейтинге, что является довольно неплохим результатом.

Напомним, сейчас на территории Нижегородской области есть три крупнейших свалки: «Черная дыра», «Белое море» и «Игумново». На всех этих объектах уже ведутся работы по ликвидации экологического ущерба.

- Мы находимся в графике соглашений, которые заключены с министерством природных ресурсов РФ и подрядчиком. Надеюсь, что в этом году мы поставим точку в этой истории, - рассказал на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Глеб Никитин. По его словам, все проблемы, возникшие в процессе ликвидации, были решены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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