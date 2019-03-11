2019-03-11T12:03:56+03:00
Общество

Женщина-приборостроительница. Какая она?

Об этом рассказали мужчины АО «Арзамассккий приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Женщина-приборостроительница. Какая она?Женщина-приборостроительница. Какая она?Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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КАК ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР

Сергей Дядин, заместитель главного конструктора по производству №2 (цех №49):

– Образ женщины у меня ассоциируется с гальванометром. Это высокочувствительный прибор, отзывающийся на малейшие изменения потенциала, его окружающего. Он отзывчив на изменения, надежен, любит внимательное и бережное к себе отношение, никогда не подводит того, кто его бережет. Дорогие женщины! При всех достоинствах упомянутого прибора, вы ни с чем не сравнимы!

ПОДОБНА СТИХИИ

Владимир Кузьмин, начальник отдела ГОиЧС:

– Женщина – это… стихия. При неправильном с ней обращении возможно возникновение «чрезвычайных ситуаций» – скандалов, ссор и обид. И тут главное – «профилактические мероприятия» – ласковые слова, тепло и забота. Тогда и возникновения всяческих нештатных ситуаций удастся избежать.

ХРАНИТ ЗАГАДКУ

Иван Нестеров, заместитель генерального директора по режиму и безопасности:

– Женщина – это загадка, каждая соблюдает свой «режим секретности». Пытаться нарушить его бессмысленно, да и незачем, пусть женские тайны остаются тайнами. Кроме того, женщины нашего завода дисциплинированные, но самое главное и приятное – они красивые.

С ХАРАКТЕРОМ

Александр Ванюшин, заместитель главного механика:

– Женщина «отремонтирует» мужскую душу, повернет в мужчине любой рычаг. Каждый вид оборудования можно сравнить с женскими чертами характера. Если говорить о координатном станке, то она скоординирует мужчину, обработает так, что ее просьбы выполняются с удовольствием. Если сравнивать с фрезерным – «отфрезерует» до миллиметра; с токарным – «выточит» до микрона; с плоскошлифовальным – так «отшлифует», что мужчина становится послушным. Если провести параллель с обрабатывающим центром, то женщина и есть этот центр – дорогой и многофункциональный.

ГЕНЕРАТОР ДЛЯ МУЖЧИНЫ

Дмитрий Климачев, главный инженер:

– Женщины – наша энергия. Они дарят мужской половине человечества тепло, заряжают настроением и силой для новых свершений и подвигов. Не зря говорят, что энергия – это жизнь. Значит, женщины и есть жизнь, без них невозможно ни продолжение человеческого рода, ни его существование.

СИСТЕМАТИЧНАЯ

Алексей Шеньков, начальник техбюро цеха №50:

– Женщины как грамотный техпроцесс. Они «сверлят» мужчину взглядом и читают его мысли. «Доводят» до ума любое дело. «Отполируют» все до нюансов. «Почистят» и «проконтролируют» каждый жизненный процесс. Вот в чем их сила!

НАДЕЖНАЯ

Александр Ким, главный сварщик:

– Женщины как сварка: такие же искрометные, ослепительно красивые и зажигательные. Все, что делают они на работе, у них получается надежно и прочно, как сварной шов. Блестяще красиво, как пайка.

ЭТАЛОН КРАСОТЫ

Иван Демчук, главный метролог:

– С точки зрения метрологии, женщина привлекательная, абсолютно точная, систематически неопределенная, умеющая пользоваться средствами измерения. Только женский глаз точно измеряет силу, частоту и глубину мужских чувств. Женщина – эталон красоты и доброты.

РАЗНОСТОРОНЯЯ

Андрей Клюев, старший мастер участка цеха №56:

– Названия деталей (обиходные и официальные) в номенклатуре нашего цеха для меня ассоциируются с женщинами, с их чертами характера. Например, «основание» – всему голова. «Корпус» – держит осанку. «Подвес» – любит золотые украшения. «Упор» – упорная и сильная. «Платы» (они же «бинокль», «бантик») – зоркая и озорная. «Стульчики», «кроватки», «вилка» и «пуговица» – хозяйственная. «Кулачок» – может показать свой гнев. «Ключ», «кольцо» и «сердечник» – в ее руках сердце мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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