2019-03-11T12:14:17+03:00
Общество

Нижегородская училка прошлась по нашумевшему интервью Дмитрия Гордона Юрию Дудю

Татьяна Гартман умудрилась найти ошибки и у того, и у другого [видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородская училка прошлась по нашумевшему интервью Дмитрия Гордона Юрию Дудю.Нижегородская училка прошлась по нашумевшему интервью Дмитрия Гордона Юрию Дудю.Фото: скрин с видео
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В очередном выпуске Youtube-канала «Училка vs ТВ» нижегородка Татьяна Гартман разобрала нашумевшее интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона Юрию Дудю. И, как оказалось, они оба умудрились запутаться в значении слова «нелицеприятный».

- Я по своей привычке говорить то, что думаю, говорю о нем в эфире украинских телеканалов нелицеприятные вещи. Повторяю, я говорю о своем президенте то, что я думаю, а думаю я о нем во многом нелицеприятно, - заявил Дмитрий Гордон.

- Здесь Дмитрий явно употребляет слово нелицеприятный в значении «неприятный». И Юрий Дудь понимает его с полуслова, потому что и сам говорит почти то же самое, только в другом своем выпуске, - отметила Татьяна Гартман. - На самом деле «нелицеприятный» значит «справедливый, беспристрастный, без лицеприятия». А «лицеприятие» – это устаревшее слово, суть которого «пристрастное отношение к кому-то из-за родственных связей, выгоды».

Кстати, сложности у звезд вызывает не только слово «нелицеприятный». К примеру, для публициста Станислава Белковского больным местом стало слово «комплементарный».

- При обыске там изъяли книжку «Москва 1637», - напомнил Станислав Белковский. - Просто сначала она была разрешена Сталиным, потому что она была комплементарной по отношению к Сталину.

- Есть слово «комплимент», что означает «похвалу». А есть совсем другое слово – «комплемент». Хотя разница всего в одной букве, - объяснила Татьяна Гартман. - «Комплемент» - это химическое понятие. А в переносном значении «дополнение». Так вот комплементарный – это «дополнительный, дополняющий», а не хвалебный. Именно поэтому книга никак не может быть «комплементарной», то есть дополнительной по отношению к Сталину.

"Училка vs ТВ": НЕЛИЦЕПРИЯТНЫЙ ГОРДОН, - и это комплИмент!.e-mail: gartm@mail.ru https://www.instagram.com/tatianagartman/ ИСПРАВЛЯЕМ ОШИБКИ НЕЛИЦЕПРИЯТНЫЙ - справедливый, беспристрастный, без лицеприятия КОМПЛИМЕНТ - похвала КОМПЛЕМЕНТ - химическое понятие, а в переносном значении дополнение РОСПИСЬ искусство украшения рисунками, орнаментами РОСПИСЬ перечень ПОДПИСЬ это собственноручно написанная фамилия ФАКТУРА характер поверхности объекта, его рельефность ФАКТУРА - своеобразие художественной техники в произведении искусства ФАКТУРА - опись товара НИЗКАЯ ИЛИ ВЫСОКАЯ ЦЕНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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