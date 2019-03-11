Нижегородская училка прошлась по нашумевшему интервью Дмитрия Гордона Юрию Дудю

В очередном выпуске Youtube-канала «Училка vs ТВ» нижегородка Татьяна Гартман разобрала нашумевшее интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона Юрию Дудю. И, как оказалось, они оба умудрились запутаться в значении слова «нелицеприятный».

- Я по своей привычке говорить то, что думаю, говорю о нем в эфире украинских телеканалов нелицеприятные вещи. Повторяю, я говорю о своем президенте то, что я думаю, а думаю я о нем во многом нелицеприятно, - заявил Дмитрий Гордон.

- Здесь Дмитрий явно употребляет слово нелицеприятный в значении «неприятный». И Юрий Дудь понимает его с полуслова, потому что и сам говорит почти то же самое, только в другом своем выпуске, - отметила Татьяна Гартман. - На самом деле «нелицеприятный» значит «справедливый, беспристрастный, без лицеприятия». А «лицеприятие» – это устаревшее слово, суть которого «пристрастное отношение к кому-то из-за родственных связей, выгоды».

Кстати, сложности у звезд вызывает не только слово «нелицеприятный». К примеру, для публициста Станислава Белковского больным местом стало слово «комплементарный».

- При обыске там изъяли книжку «Москва 1637», - напомнил Станислав Белковский. - Просто сначала она была разрешена Сталиным, потому что она была комплементарной по отношению к Сталину.

- Есть слово «комплимент», что означает «похвалу». А есть совсем другое слово – «комплемент». Хотя разница всего в одной букве, - объяснила Татьяна Гартман. - «Комплемент» - это химическое понятие. А в переносном значении «дополнение». Так вот комплементарный – это «дополнительный, дополняющий», а не хвалебный. Именно поэтому книга никак не может быть «комплементарной», то есть дополнительной по отношению к Сталину.