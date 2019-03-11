Инженер АПЗ Павел Куницын: «Мы с женой – ветви, а наши дочки – прекрасные плоды»

Многие мужчины мечтают о женском окружении, а у этого человека его предостаточно – круглогодичное 8 Марта. Инженер отдела реконструкции и эксплуатации АО «АПЗ» Павел Куницын не понаслышке знает, что такое женская среда.

В доме Павла постоянный женский смех и куча прочих эмоций. А как иначе, когда у тебя жена Екатерина и три дочери – Варвара, Евгения и Татьяна.

Характер у всех разный, вкусы и предпочтения также у каждой свои.

– Мне с ними не просто, да и им, наверное, со мной, – говорит Павел. – Их четверо, а я один. Нужно понимать всю ответственность. Девочек нельзя сильно ругать, но избаловывать тоже ни к чему. Одним словом, нужен индивидуальный подход. Но когда приходишь домой с работы, да еще после двух родительских собраний, а дома уроки выучены, ужин готов, тогда понимаешь – вот оно, счастье!

Под чутким руководством папы старшая и средняя дочери Варя и Женя освоили наждачный станок. Самостоятельно мастерят поделки из дерева. Младшая Таня обожает походы по магазинам. Есть в семье Куницыных дни, когда у мамы «выходной» и она отправляется по своим делам. В такие дни папа становится универсальным: и косы заплетет, и обед приготовит, и сказку расскажет.

– В сутках всего 24 часа, но их мало, чтобы всем уделить достаточное количество внимания. Вопросы о том, как провести выходные, куда поехать, мы выносим на общее голосование. Бывают редкие моменты, когда и я остаюсь один дома. И тогда не нахожу себе места – мне не хватает моих девочек.

В преддверии праздника 8 Марта, разумеется, женская часть семьи Куницыных в предвкушении подарков. А вот для папы, как вы догадались, это непростое время.

– У меня нет вопросов, что кому подарить. Список женских желаний давно уже собран. Есть трудности с тем, куда спрятать эти подарки. Дома их сразу найдут – глазом моргнуть не успеешь, поэтому приходится прятать в машине или оставлять на работе.

Быть многодетным папой не просто, а когда в твоей семье четыре представительницы слабого пола – еще сложнее. Но Павел Куницын не жалуется, он считает, что ему крупно повезло.

– Несмотря на то, что времени катастрофически не хватает ни на отдых, ни на общение с друзьями, я счастливый мужчина и отец. Нашу семью я сравниваю с плодовым деревом, где корни – это наши родители. Ветви – мы с женой, а прекрасные плоды – наши любимые дочки.