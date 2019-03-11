Олег Лавричев принял участие в первом заседании Экспертного совета по реализации Стратегии развития Нижегородской области

Первое заседание Экспертного совета по реализации Стратегии развития региона состоялось в Нижнем Новгороде на прошлой неделе. В число экспертов вошел и генеральный директор АО «АПЗ», депутат ЗСНО Олег Лавричев. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Открывая заседание Экспертного совета, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил историю создания основополагающего документа развития региона. Разработка Стратегии началась в ноябре 2017 года с анализа текущей ситуации. Было проведено 2800 встреч с жителями, 54 отраслевых и территориальных сессии, проанализировано 5,5 тысяч предложений. В разработке документа приняли участие более 400 экспертов, рассматривался он в 19 федеральных органах исполнительной власти. Главный стратегический документ региона прошел широкое общественное обсуждение, а утвердили его 21 декабря прошлого года.

– Была проведена огромная работа, но это не повод останавливаться, – отметил Глеб Никитин. – Стратегия — это «живой» документ, который может и должен меняться, не теряя при этом своей созидательной сути. В Экспертный совет вошли около 500 человек, которые будут работать в 9 проектных комитетах по флагманским проектам Стратегии, в 37 подгруппах. Работа предстоит напряженная: с 15 марта по 15 мая пройдут экспертные сессии, план реализации должен быть утвержден до 1 июня. Отчитываться о реализации Стратегии мы планируем ежегодно.

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Лебедев отметил важность создания Экспертного совета.

– Это говорит о сближении власти и гражданского общества. Стратегия утверждена, принята, согласована с федеральными структурами, но в нее будут вноситься изменения, генерируемые Экспертным советом. Это живая, динамичная работа, - подчеркнул Евгений Лебедев.

В Экспертный совет вошли представители самых разных органов, структур, организаций и направлений деятельности. И каждый в зоне своей компетенции готов к конструктивной работе и практической реализации задач Стратегии.

– Возможности Заксобрания позволяют добиваться целей и задач, которые прописаны в Стратегии развития Нижегородской области в цифрах, направлениях, векторах. И мы настраиваемся именно на продуктивную работу, – отметил член Экспертного совета генеральный директор АО «АПЗ», депутат ЗСНО Олег Лавричев.

Председатель Экспертного совета по Стратегии, заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина рассказала, что на сайте Стратегии у каждого эксперта будет личный кабинет, в котором со временем разместят графики реализации проектов Стратегии, а также национальных и приоритетных проектов.

До 1 августа Экспертным советом будут проанализированы региональные государственные программы на соответствие их документу, а также представлены предложения по их корректировке.