2019-03-11T11:09:21+03:00
Общество

Встреча участников программы развития кадрового управленческого резерва с представителями предприятий состоялась в Нижегородской области

В мероприятии приняли участие гендиректор АПЗ Олег Лавричев и его советник Ирина Гусева
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Встреча участников программы развития кадрового управленческого резерва с представителями предприятий состоялась в Нижегородской областиВстреча участников программы развития кадрового управленческого резерва с представителями предприятий состоялась в Нижегородской областиФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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В рамках очередной сессии «Промышленный потенциал региона» состоялась встреча участников программы развития кадрового управленческого резерва с представителями нижегородских предприятий – потенциальных заказчиков Научно-образовательного центра. В мероприятии также приняли участие генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» Олег Лавричев и его советник Ирина Гусева. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Директор управляющей компании НОЦ Андрей Турлапов рассказал собравшимся о проекте создания Научно-образовательного центра в Нижегородской области, основная задача которого – объединение новейших наукоемких высокотехнологичных исследований и реального сектора экономики в целях создания технологически прорывных инновационных продуктов. Руководители ведущих региональных предприятий, в том числе АО «АПЗ», рассказали о своих потенциальных производственных возможностях, показывая тем самым готовность к дальнейшему диалогу с заинтересованными сторонами.

Советник генерального директора АО «АПЗ» по вопросам экономики, управления издержками и ценообразования Ирина Гусева вышла к руководству НОЦ с предложением о необходимости создания информационной платформы.

– В основу программного обеспечения могут быть положены основные этапы жизненного цикла инновации: наука, НИОКР, внедрение в производство и коммерциализация. На каждой стадии жизненного цикла продукта специалисты НОЦ должны собирать электронные заявки от заинтересованных сторон. Таким образом формируется база потенциальных заказчиков и исполнителей в рамках отдельного самостоятельного этапа с учетом целей и требований заказчиков, отраслевой принадлежности исполнителей, финансовых возможностей и прочего, – пояснила Ирина Борисовна.

Предложение о необходимости создания информационной платформы, расширяющей и ускоряющей потенциальные возможности данного центра, было одобрено, следующий этап – разработка программного обеспечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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