2019-03-14T16:43:11+03:00
Общество

Tele2 обеспечит связью администрацию Дзержинска

На территории Приволжья объем выигранных тендеров на обеспечение сотовой связью вырос вдвое по сравнению с 2017 годом
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Tele2Фото: Tele2
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Мобильный оператор Tele2 подводит итоги работы с государственными заказчиками в 2018 году. За отчетный период оператор удвоил число выигранных тендеров на оказание услуг мобильной связи государственным клиентам Приволжья. В Нижегородской области новыми партнерами оператора стали городская администрация Дзержинска, АО «Федеральная пассажирская компания», Фонд социального страхования и др.

На территории Приволжья объем выигранных тендеров на обеспечение сотовой связью вырос вдвое по сравнению с 2017 годом. Новыми клиентами Tele2 в прошлом году стали федеральные и региональные государственные структуры: АО «Федеральная пассажирская компания» в Нижнем Новгороде, Казани, Кирове и Ижевске, Фонд социального страхования (ФСС) в Нижнем Новгороде и Ульяновске, администрации Дзержинска Нижегородской области и столицы Удмуртии - Ижевска, таможня Татарстана, служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области, профсоюзные организации и другие.

Услугами оператора продолжают пользоваться законодательные собрания Нижегородской и Ульяновской областей, территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан, структуры госкорпорации «Росатом». Клиентами Tele2 остаются такие региональные государственные структуры как главное управление МЧС РФ и управление гражданской защиты в Ульяновской области, филиалы «Почты России» и «Почта Банка», территориальные отделения Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ. Связь Tele2 используют в работе региональные министерства промышленности и управления федеральной налоговой службы, а также департаменты лесного и рыбного хозяйства на территории Приволжья.

Tele2 не только предоставляет B2G-клиентам качественную мобильную связь, но и предлагает им доступ к своей аналитике «больших данных». Сервисы на основе big data набирают популярность среди заказчиков в B2B-сегменте, а самый востребованный продукт на основе «больших данных» для государственных заказчиков – отчеты по геоаналитике. Они используются для учета и контроля массовых перемещений граждан, оптимизации уборки городских территорий, расчета туристических потоков и планирования транспортной инфраструктуры.

Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2:

«Работа с государственными заказчиками – приоритетное для нас направление, и в 2018 году мы укрепили свои позиции: все чаще государственные и общественные организации в качестве основного поставщика услуг связи выбирают Tele2. Мы знаем, что государственным клиентам важен высокоскоростной интернет на всей территории России. Учитывая данную потребность, мы инвестируем значительные средства в развитие сетей. Это подтверждается данными Роскомнадзора, который признал Tele2 лидером по темпам строительства инфраструктуры LTE. Динамика роста выручки и числа новых клиентов свидетельствует о верно выбранной стратегии как в корпоративном, так и в государственном сегменте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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