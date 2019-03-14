2019-03-14T16:27:15+03:00
Общество

Схема движения на Пролетарке снова изменится

Предлагается сделать одностороннее движение на части Лесной улицы [схема]
Юлия ИСАЕВА
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Схема движения на Пролетарке снова изменитсяСхема движения на Пролетарке снова изменитсяФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Полгода назад, 8 сентября 2018 года, в Нижнем Новгороде транспортная развязка в районе станции метро «Пролетарская» перестала быть круговой. Многокилометровые пробки и неисчисляемое количество ДТП остались в прошлом, а на месте гаражей появилась новая двусторонняя дорога от улиц Новикова-Прибоя до Лесной.

Власти изначально заявляли, что новая схема проезда - тестовая, ее нужно в прямом смысле слова обкатать. И если будут какие-то неудобства - поменять.

И вот один из местных жителей в группе «Город без пробок» в соцсетях проанализировал недочеты Пролетарской развязки и назвал главные трудности во время движения. В ответ на это организаторы сообщества заявили, что сейчас планируются дополнительные мероприятия по повышению пропускной способности наиболее загруженных направлений.

По их словам, для этого нужно ввести одностороннее движение на участке от круговой развязки на Лесной улице до АЗС «Лукойл».

А решение вопроса освобождения остановочной площадки у дома № 76 по проспекту Ленина возможно при помощи установки дорожных знаков, ограничивающих остановку и стоянку всех видов транспорта, кроме общественного, следующего по установленным маршрутам.

Изменения будут внедряться поэтапно

Изменения будут внедряться поэтапно

Изменения будут внедряться поэтапно. При этом организаторы будут оценивать их эффективность.

Напомним, что сейчас схема проезда на Пролетарской развязке такова: попасть из Соцгорода на Московское шоссе можно с Лесной улицы, повернув налево и следуя по новой дороге, повернув затем снова налево в сторону шоссе. Если из Соцгорода надо попасть на Мызинский мост, то можно проехать под путепроводом на проспекте Ленина или проехать по улице Райниса. Или проследовать по Восточному проезду по улице Героя Попова и выехать в сторону Мызы.

Основное ограничение было введено для тех, кому нужно попасть в центр Нижнего Новгорода. Сначала необходимо выехать на проспект Ленина, слиться с общим потоком с площади Киселева, проехать через развязку на Пролетарке и далее - в центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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