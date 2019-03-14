2019-03-14T16:13:12+03:00
Общество

136 населенных пунктов Нижегородской области могут быть затоплены во время весеннего паводка

Вскрытие Оки в нижнем течении ожидается 4-12 апреля
Валерия ГРОМОВА
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136 населенных пунктов Нижегородской области могут быть затоплены во время весеннего паводка136 населенных пунктов Нижегородской области могут быть затоплены во время весеннего паводкаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Лед сойдет с рек в Нижегородской области уже в начале апреля. Таковы прогнозы сотрудников ГУ МЧС по региону. А вот паводкоопасный период приходится на период со второй, третьей декады марта по первую, вторую декаду мая.

- Вскрытие реки Оки в нижнем течении ожидается 4-12 апреля, около и до пяти дней раньше нормы, по предварительному прогнозу вскрытие реки Ветлуги произойдет ориентировочно во второй декаде апреля, около средних сроков, - пояснили в ведомстве.

Таким образом, в зоне возможного затопления могут оказаться 136 населенных пунктов Нижегородской области, а это более 4400 домов с населением более 36,5 тысяч человек и 169 объектов инфраструктуры.

Также возможно затопление 12-ти низководных мостов в Арзамасском , Гагинском, Кстовском, Починковском, Дивеевском, Павловском, Сергачском, Навашинском районах, а также на Бору и в Кулебаках.

Кроме того, в зоне риска оказываются пять дорог: двух в Володарском районе и по одной – в Воскресенском, Павловском и Уренском районах. Железнодорожные мосты в зону возможного затопления не попадают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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