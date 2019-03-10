2019-03-10T15:08:17+03:00
Спорт

Глеб Никитин прилетел в Астану, чтобы поддержать нижегородских хоккеистов

«Торпедо» проводит решающий матч с «Барысом» 10 марта 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глеб Никитин прилетел в Астану, чтобы поддержать нижегородских хоккеистовГлеб Никитин прилетел в Астану, чтобы поддержать нижегородских хоккеистовФото: СОЦСЕТИ
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прилетел в Астану с частным визитом, чтобы поддержать нижегородских хоккеистов. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили болельщики, заметившие губернатора на стадионе.

Напомним, 10 марта 2019 года нижегородское «Торпедо» играет решающий матч первого раунда плей-офф с «Барысом» в Астане. Счет в серии сейчас составляет 3:3, поэтому, чтобы выйти в следующий раунд, нижегородцам обязательно нужно победить. В течение серии и «Торпедо», и «Барыс» выиграли по три домашних матча.

На данный момент уже закончился первый период матча. На начало второго периода счет составляет 1:1 – первыми шайбу забили игроки «Барыса», затем счет удалось сравнять нижегородскому хоккеисту Антону Волченкову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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