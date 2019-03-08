«Каждый день мы празднуем любовь»: Наталья Водянова поздравила всех женщин с 8 Марта фотографией с бабунечкой

Знаменитая супермодель Наталья Водянова, признанная во всем мире воплощением женственности, поздравила всю прекрасную половину человечества с Международным женским днем. Причем сделала это в свойственной ей манере – свое поздравление она сопроводила совместным снимком со своей любимой бабунечкой.

- Это мои самые важные женщины. Связь поколений женщин, которые вдохновляют и поддерживают меня каждый день. Вместе мы идём по жизни, вместе становимся сильнее, мудрее и неуязвимее. Бабунечка, Мамочка, сестры Оксана и Кристина, дочь Нева, я люблю вас бесконечно и немножко больше, - прокомментировала снимок Наталья Водянова. - Хочу поздравить всех женщин и напомнить, что наш день каждый день, а не раз в году 8 марта. Каждый день мы празднуем любовь, символизируем рост, и приближаем перемены к лучшему.

Многочисленные поклонники супермодели присоединились к поздравлениям и отметили необычайную красоту Натальи Водяновой и ее бабушки.

natasupernova Это мои самые важные женщины.

- Какие вы красивые! Цветов, теплоты, солнышка и праздничного настроения! – пожелала красавице olgakorlotyanu.

- Наташа, многих-многих лет жизни еще Вашей бабушке, радости и спокойствия Вашей маме, здоровья Вашей сестре, счастья и новых чудесных открытий Вашей дочери! Тепла и любви Вам столько же, сколько Вы отдаете людям! – поддержала ее mariya_kaz81.