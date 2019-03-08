Глеб Никитин поздравил нижегородок с 8 марта

- Я не перестаю поражаться тому, сколько в Нижегородской области ярких, умных, красивых и обаятельных представительниц прекрасного пола. На предприятиях, в социальных учреждениях, на встречах с жителями чаще всего общаюсь именно с вами. Вы работаете на самых ответственных постах, трудитесь в лабораториях и заводских цехах, достигаете головокружительных успехов в спорте, развиваете свой бизнес. И вы же являетесь заботливыми мамами и бабушками, внимательными дочерьми, радуете своей красотой!

Наша общая задача создать как можно больше условий для самореализации женщин. Это - новые места в ясельных группах, образовательные программы для молодых мам и предпринимательские конкурсы. Современный мир знает немало примеров женских историй успеха. Не сомневаюсь, что нижегородкам по силу прийти к любой поставленной цели!

Очень много в регионе и женщин, проработавших всю жизнь для развития нашей промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения и образования. В этот день хочу сказать вам огромное спасибо! Именно благодаря вашему труду было создано то, чем и по сей день гордится регион!

Каждая из вас прекрасна по-своему! Хочу пожелать вам здоровья, любви и красоты! Пусть весна всегда живет в ваших сердцах!

Традиционно в этот день хочется обратиться и к мужчинам. Будьте всегда внимательны по отношению к женщинам. Заботьтесь о своих любимых и старайтесь поддерживать в трудную минуту!

С праздником! С Международным женским днем!