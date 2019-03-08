2019-03-08T10:06:44+03:00
Общество

Погода в Нижнем Новгороде 8 марта 2019 года: Тепло и снежно

Синоптики дали прогноз на праздничные дни 8-10 марта 2019
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Погода в Нижнем Новгороде 8 марта 2019 года: Тепло и снежно.Погода в Нижнем Новгороде 8 марта 2019 года: Тепло и снежно.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В этом году все выходные дни с 8 по 10 марта погода порадует нижегородцев по-настоящему весенним теплом. Однако впечатления от оттепели подпортят мокрый снег и дождь.

- В ночь на 8 марта будет уже не так холодно – 7..-9 градусов. А днем 8 марта до + 2…+4 градусов. Правда, возможен мокрый снег и дождь, рассказывает Ольга Мокеева. - 9 марта будет более пасмурным днем – осадков будет больше. Но он станет самым теплым, так как мы попадаем в теплый сектор циклона, что создает условия для интенсивного прогрева. В самом Нижнем Новгороде столбики термометров поднимутся до +6 градусов. По области +4…+8 градусов. При этом возможны туманы и снег с дождем. Все эти дни сохранится порывистый ветер.

К воскресенью дожди и мокрый снег прекратятся. Однако облачная погода сохранится.

- 10 марта будет опять чуть-чуть суше, но температура воздуха составит не больше +5 градусов, - обещают синоптики. - Следующая рабочая неделя начнется с дождей, там как раз подойдет атмосферный фронт. Но днем будут оттепели уже не особенно интенсивные +2…+3 градуса. По ночам возможны небольшие заморозки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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