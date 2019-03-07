Tele2 распространит опыт создания digital-кофеен в регионах Приволжья

Мобильный оператор Tele2 масштабирует нижегородский опыт реализации совместного проекта с экспресс-кофейней OnePrice Coffee в других регионах Приволжья. В 2019 году оператор планирует запустить торговые пространства нового формата в Казани, Чебоксарах, Нижнем Новгороде и др. Точки продаж будут работать по принципу digital-кофейни, где одновременно расположены салон связи Tele2 и кофе-бар.

Мобильный оператор Tele2 планирует открытие нескольких десятков digital-кофеен на территории Приволжья. В течение 2019 года салоны нового формата появятся в столицах Татарстана, Чувашии, Нижегородской и других областей. Компания масштабирует успешный опыт реализации пилотного проекта, стартовавшего в Нижнем Новгороде в 2018 году.

Салон в новом формате представляет собой торговую точку, на территории которой расположены одновременно салон связи и кофейня. Сотрудничество Tele2 с ресторанным бизнесом позволяет предлагать клиентам партнеров еще больше возможностей и обеспечивает качественно новый уровень взаимодействия с потребителями. Кроме того, реализация совместного проекта позволяет каждой из компаний сократить затраты на аренду торговых площадей, увеличить количество посетителей и повысить эффективность бизнеса.

Проект Tele2 и OnePrice Coffee стал первым на рынке Приволжья опытом сотрудничества телеком-компании и ресторанного бизнеса. Первая digital-кофейня открылась в Нижнем Новгороде по адресу ул. Большая Покровская, 58/1. Для новых абонентов партнеры подготовили приятный бонус – бесплатный кофе при подключении к оператору. В ближайшее время в столице Приволжья партнеры планируют открытие совместных точек продаж нового формата в ТЦ «Фантастика» и ТЦ «Республика».

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Партнерство с сетевым ресторанным бизнесом стало для нас новым, но интересным и довольно успешным опытом. В первые же месяцы работы торговой точки в Нижнем Новгороде трафик посетителей нашего салона вырос на 25%. Это говорит о том, что у нас получилось адаптировать привычные нам бизнес-процессы к потребностям и ожиданиям наших абонентов. Объединив качество и высокие технологии с новыми решениями в обслуживании, мы создали уникальное пространство, позволяющее жителям города с комфортом решать свои повседневные задачи».

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I полугодия 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15%. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.