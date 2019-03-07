Анатолий Леденев и Артемий Никара: «У экстрасенсов больше шансов на победу в шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов»

В новом сезоне легендарного проекта «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» к экранам телевизоров прильнули и мистики, и скептики – ведь за главный приз на этот раз борются актеры и экстрасенсы. У кого из них больше шансов на победу, в интервью «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» рассказали участники «Битвы экстрасенсов» целитель Анатолий Леденев и эзотерик Артемий Никара.

- Вообще насколько вы знакомы с проектом? Смотрели ли вы его раньше по ТВ?

Анатолий Леденев: Конечно, смотрел и очень хотел туда попасть. В этот раз мне даже предлагали в нем участвовать, но я не смог из-за проблем со спиной. Если бы мне раньше предложили, то я бы точно поехал. А сейчас я не осилю все это. Я, кстати, познакомился после этого проекта с профессором по зверушкам Дроздовым. Он молодец, конечно. Я могу сказать, кто хочет похудеть, тот похудеет с помощью участия в телешоу «Последний герой».

Артемий Никара: А я хочу сказать, что если будет второй сезон, то я готовлюсь.

- Наверняка, думали, кто же выиграет. Сбывались ваши предположения?

Артемий Никара: Мы старались не думать, чтобы не потерять интерес к шоу.

- А вообще, на ваш взгляд, у кого шансов победить больше: у актеров или людей с экстрасенсорными способностями?

Анатолий Леденев и Артемий Никара: Мы считаем, что шансов однозначно больше у людей с экстрасенсорными способностями, так как это подготовленные профи, которые могут заранее предугадать грядущее состязание, подготовиться и лавировать. Мы болеем за команду экстрасенсов и передаем им огромный привет.

- С кем из участников нового шоу вы знакомы лично и хорошо общаетесь? За кого будете болеть?

Анатолий Леденев: Я знаком со всеми экстрасенсами и буду болеть именно за их племя, особенно за Танечку Ларину. Мы с ней хорошо знакомы и общаемся. Она замечательная, поэтому желаю ей большой удачи на проекте.

- Если бы вы отправились на шоу «Последний герой», то для чего? Чтобы побороть страхи, похудеть, завести новых знакомых или чтобы показали по телевидению?

Артемий Никара: Во-первых, это отличная возможность отправиться в путешествие. Второй критерий – деньги. Их надо любить, тогда они будут прибавляться, прибавляться и прибавляться. Ну и, конечно же, немножечко похудеть. Нужно всегда смешивать приятное с полезным.

Анатолий Леденев: А для меня это стало бы отличной возможностью привести свое тело в порядок – похудеть. К деньгам я спокойно отношусь. Поэтому свои приоритеты я бы расставил так: на первом месте – возможность похудеть, на втором – путешествие и на третьем – деньги.

КСТАТИ

Перед самым стартом нового сезона легендарного проекта «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» все желающие нижегородцы смогли почувствовать себя его участником. Обвивающий тело живой удав, ползающие по руке мадагаскарские тараканы и высасывающие кровь пиявки – вот лишь малая часть испытаний, через которые предстояло пройти смельчакам. А кому и этого было мало, могли попробовать себя в спортивных эстафетах: пройти через лимбо, закинуть кокос в баскетбольное кольцо, держать равновесие на баланс-борде и есть на скорость бананы. В общем, выдержать все это смог далеко не каждый. Но тем слаще была одержанная победа.

- Тараканы, пиявки и даже настоящий живой удав - все это совсем и не страшно. А вот удержать равновесие на баланс-борд оказалось тяжелее всего, - рассказал победитель игры Иван Лазарев.

Ну а теперь мы болеем за нижегородца Артема Сучкова в шоу «Последний герой: актеры против экстрасенсов» каждую субботу в 19:00 на ТВ-3.