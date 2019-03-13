Что такое лазерное омоложение влагалища? Для чего проводится лазерное омоложение влагалища?

Милые дамы! Найдите ответы на эти вопросы в нашей статье и решите, возможно, Вам необходимо пройти процедуры лазерного омоложения влагалища в Онли Клиник!

Только этой весной и только в Онли Клиник!

Скидка 50 % на лазерное омоложение влагалища!

15 000 р. вместо 30 000 р. – стоимость трех процедур.

Фото: Онли Клиник

Для лазерного омоложения влагалища в Онли Клиник используется лазерный аппарат последнего поколения Megic 3 Max.

Применение лазерных технологий в области интимной пластики ставит перед собой следующие цели:

- омоложение интимной зоны

- усиление либидо и вагинального оргазма

- улучшение степени увлажненности слизистой половых органов у женщин

- повышение тонуса вагинальных мышц и мышц тазового дна

- устранение атрофических изменений слизистой влагалища, рубцовой деформации после родов

- исправление сексуальных дисфункций

- устранение недержания мочи

- устранение опущения матки

- избавление от синдрома релаксации влагалища

- устранение атрофии влагалища

Фото: Онли Клиник

Процедуры омоложения влагалища на лазерном аппарате Megic 3 Max в Онли Клиник проводится квалифицированными специалистами в области эстетической медицины, не имеют осложнений и высокоэффективны.

Омоложение влагалища лазером представляет собой процесс воздействия на внутреннюю часть влагалища лучами лазера. Под тепловым воздействием лазерных лучей влагалище сужается, а его мышцы обретают тонус и упругость.

Онли Клиник проводит процедуры по лазерному омоложению влагалища с использованием самого современного оборудования – трехволнового лазерного аппарата Megic 3 Max, что гарантирует хорошие результаты.

Лазерное омоложение влагалища в Онли Клиник — это новая технология безоперационной пластики влагалища для лечения синдрома слабого влагалища, недостаточной чувствительности, атрофии мышц.

Омоложение влагалища с применением лазера особенно рекомендовано женщинам после родов, т.к. позволяет восстановить форму и тонус мышц влагалища и избежать симптомов недержания мочи.

Лазерное вагинальное омоложение значительно повышает качество сексуальной жизни.

Воздействие лазера на слизистую позволяет вернуть растянутым и дряблым тканям тонус, объем, эластичность, упругость и чувствительность.

Лазерное оборудование последнего поколения Megic 3 Max в Онли Клиник позволяет проводить процедуры омоложения влагалища быстро, безопасно и совершенно безболезненно.

Фото: Онли Клиник

Лазерное омоложение влагалища: отзывы.

Пациентки Центра Современной Медицины Онли Клиник, которые прошли курс лазерного вагинального омоложения на аппарате Megic 3 Max, остаются очень довольны результатом.

Процедура лазерного омоложения влагалища не требует анестезии.

Использование лазера позволяет женщинам не испытывать боль при манипуляции, а также вернуться к полноценной половой жизни практически сразу, через 72 час после процедуры.

Для максимального и долгосрочного эффекта требуется провести от 2 до 5 манипуляций. Врачи – гинекологи Онли Клиник рекомендуют интервал между манипуляциями 15 – 20 дней.

Врач – гинеколог использует специальную насадку, которая вводится во влагалище и обрабатывает его ткань. Процедура занимает менее получаса. Она абсолютно комфортна и не требует восстановительного периода и дополнительного ухода.

Эффект от процедуры сохраняется не менее года.

Лазерное омоложение влагалища: стоимость.

Стоимость лазерного омоложения влагалища можно узнать во время консультации у врача – гинеколога после осмотра, обследований и анализов.

Окончательная стоимость лазерного омоложения влагалища зависит от особенностей вашего конкретного случая и сложностью медицинских действий, нужных для решения вашей конкретной проблемы.

На три процедуры лазерного вагинального омоложения предоставляется скидка 50 %! Вместо 30 000 руб. вы можете пройти курс всего за 15 000 руб.!

Спешите записаться! Звоните!

8(831) 277 66 88 или 8800 250 68 63 (звонок бесплатный)

Или воспользуйтесь формой онлайн – записи на сайте Онли Клиник.