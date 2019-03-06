2019-03-06T17:55:43+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ поздравил с Международным женским днем женщин-ветеранов Кстовского района

18 женщинам были вручены цветы и памятные подарки
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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ЛУКОЙЛ поздравил с Международным женским днем женщин-ветеранов Кстовского районаЛУКОЙЛ поздравил с Международным женским днем женщин-ветеранов Кстовского района
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6 марта, в преддверии празднования Международного женского дня, состоялось торжественное поздравление женщин – ветеранов труда и Великой Отечественной войны Кстовского муниципального района. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Ветеранов поздравили заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень, заместитель главы Кстовского района Леонид Стрельцов и представители управления районной социальной защиты населения.

Цветы и памятные подарки были вручены и переданы 18 женщинам района, внесшим многолетним трудом вклад в развитие района и принимавших участие в боях за Родину во время Великой Отечественной войны.

Одному из ветеранов – Сокуровой Евдокии Павловне из поселка Работки – исполнилось 97 лет. Она прожила нелегкую жизнь. Сейчас внимание и заботу она ценит особенно.

- Мы очень рады, что в нашем Кстовском районе живут такие легендарные люди. А праздник – это хорошая возможность пожелать им крепкого здоровья, благополучия и поблагодарить их за труд, - отметил Антон Гребень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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