ЛУКОЙЛ поздравил с Международным женским днем женщин-ветеранов Кстовского района

6 марта, в преддверии празднования Международного женского дня, состоялось торжественное поздравление женщин – ветеранов труда и Великой Отечественной войны Кстовского муниципального района. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

Ветеранов поздравили заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень, заместитель главы Кстовского района Леонид Стрельцов и представители управления районной социальной защиты населения.

Цветы и памятные подарки были вручены и переданы 18 женщинам района, внесшим многолетним трудом вклад в развитие района и принимавших участие в боях за Родину во время Великой Отечественной войны.

Одному из ветеранов – Сокуровой Евдокии Павловне из поселка Работки – исполнилось 97 лет. Она прожила нелегкую жизнь. Сейчас внимание и заботу она ценит особенно.

- Мы очень рады, что в нашем Кстовском районе живут такие легендарные люди. А праздник – это хорошая возможность пожелать им крепкого здоровья, благополучия и поблагодарить их за труд, - отметил Антон Гребень.