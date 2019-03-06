ЛУКОЙЛ поздравил коллектив Кстовской ЦРБ с Международным женским днем

6 марта, в преддверии празднования Международного женского дня, состоялось торжественное открытие акушерского отделения Кстовской центральной районной больницы после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

На грантовые средства Компании «ЛУКОЙЛ» в рамках проекта «Забота о будущем поколении» были отремонтированы палаты и коридор учреждения, заменены полы, потолки, вентиляция, электроосвещение, водопровод, сантехника и канализация, закуплена дополнительная мебель.

- Ремонтные работы в родильном отделении Кстовской больницы закончены, и мы получили великолепно отремонтированное, благоустроенное, комфортное отделение для совместного пребывания матери и ребенка, оптимального способа выхаживания новорожденного, - отметил главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Кстовская центральная районная больница» Александр Цопов. - Мы очень благодарны Компании «ЛУКОЙЛ» и ценим то, что руководители таких крупных промышленных предприятий как ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» оказывают реальную помощь в жизни Кстово и заботятся о здоровье жителей города и Кстовского района. Самые важные инвестиции – это инвестиции в будущее, а это ни что другое, как здоровье жителей города. И мы благодарны ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», что при их финансовой поддержке наша больница становится комфортной.

В мероприятии принял участие заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень:

- Мы ежегодно поддерживаем социальные объекты города Кстово и Кстовского муниципального района в рамках реализации благотворительной программы Общества и рады, что открытие этого важного для здоровья кстовчан учреждения совпало с Международным женским днем. Получился замечательный подарок женщинам.

Антон Гребень также поздравил с наступающим праздником 8 марта женский коллектив учреждения, пожелал им счастья, здоровья и вручил им цветы и сладкие подарки.