2019-03-06T17:44:41+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ поздравил коллектив Кстовской ЦРБ с Международным женским днем

В преддверии праздника состоялось торжественное открытие акушерского отделения Кстовской ЦРБ
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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ЛУКОЙЛ поздравил коллектив Кстовской ЦРБ с Международным женским днемЛУКОЙЛ поздравил коллектив Кстовской ЦРБ с Международным женским днем
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6 марта, в преддверии празднования Международного женского дня, состоялось торжественное открытие акушерского отделения Кстовской центральной районной больницы после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».

На грантовые средства Компании «ЛУКОЙЛ» в рамках проекта «Забота о будущем поколении» были отремонтированы палаты и коридор учреждения, заменены полы, потолки, вентиляция, электроосвещение, водопровод, сантехника и канализация, закуплена дополнительная мебель.

- Ремонтные работы в родильном отделении Кстовской больницы закончены, и мы получили великолепно отремонтированное, благоустроенное, комфортное отделение для совместного пребывания матери и ребенка, оптимального способа выхаживания новорожденного, - отметил главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Кстовская центральная районная больница» Александр Цопов. - Мы очень благодарны Компании «ЛУКОЙЛ» и ценим то, что руководители таких крупных промышленных предприятий как ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» оказывают реальную помощь в жизни Кстово и заботятся о здоровье жителей города и Кстовского района. Самые важные инвестиции – это инвестиции в будущее, а это ни что другое, как здоровье жителей города. И мы благодарны ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», что при их финансовой поддержке наша больница становится комфортной.

В мероприятии принял участие заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень:

- Мы ежегодно поддерживаем социальные объекты города Кстово и Кстовского муниципального района в рамках реализации благотворительной программы Общества и рады, что открытие этого важного для здоровья кстовчан учреждения совпало с Международным женским днем. Получился замечательный подарок женщинам.

Антон Гребень также поздравил с наступающим праздником 8 марта женский коллектив учреждения, пожелал им счастья, здоровья и вручил им цветы и сладкие подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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