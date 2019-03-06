Подарки на 8 Марта в Нижнем Новгороде: где купить и что подарить

До главного женского праздника и одновременной главной мужской проблемы остаются считанные дни, поэтому на первый план выходит самый важный вопрос – где купить самые оригинальные подарки к 8 Марта в Нижнем Новгороде. «Комсомолка» поможет вам сделать сложный выбор.

Букеты

Уже традиционно обязательным атрибутом этого праздника считаются букеты. Но дарить обычные охапки роз или даже изысканные сочетания цветов уже давно вышло из моды. Тем более что «проживет» такой подарок всего несколько дней. Чего не скажешь о букетах из конфет, киндеров и мягких игрушек. Обойдется такой подарок лишь немногим дороже обычных цветов – в среднем цены на такие наборы не превышают трех тысяч рублей.

Игрушки из роз

А вот для чего цветы точно пригодятся, так это для… игрушек. Да-да, в этом году в моду вошли мишки, сделанные из роз. На одного косолапого уходит около 600 цветов, изготовленных на 3D-принтере. В зависимости от предпочтений вашей девушки можно выбрать мишку из красных роз или розовых. Высота игрушки составляет 40 сантиметров. Обойдется такой подарок примерно в две тысячи рублей.

Фотосессия

Чтобы лишний раз подчеркнуть красоту своей любимой, одного комплимента мало. Лучше, чтобы она сама увидела, какая она красавица – а заодно и показала всем подружкам. Идеальным подарком в этом смысле станет фотосессия. Главное, правильно выбрать стилистику и образ – если ваша девушка отдает предпочтение классике, то не стоит превращать ее в рок-звезду. Хотя, возможно, это ее новое «я» придется по вкусу ей самой. Цены на такие подарки в нижегородских фото-студиях варьируются от 4 до 7 тысяч рублей.

Ювелирные украшения

Все-таки, как ни крути, а лучшими друзьями девушки по-прежнему остаются бриллианты. Ну, или хотя бы изумруды, или топазы – ну, в общем, вы поняли. Однако обычные кольца или серьги у вашей второй половинки и так наверняка имеются в избытке. Поэтому тут лучше сделать ставку на оригинальность – новым трендом в ювелирной моде стали украшения со сменными вставками Swarovski. Лимонные, бирюзовые, пионовые – так вместо одного кольца вы подарите своей красавице целый комплект! Правда, и заплатить за него придется соответствующе – цены на такие украшения начинаются от 19 тысяч рублей.

Билеты на выставку

Ну, а если вашей второй половинке больше по душе интеллектуальные вещи, то можете пригласить ее на выставку - так вы сделаете подарок и себе, и ей. В этом отношении нижегородским мужчинам повезло как никому другому – как раз в эти дни в нижегородском выставочном комплексе гостит выставка известного российского художника Васи Ложкина (16+). К слову, эта экспозиция стала самой масштабной в его карьере – здесь представлено больше ста работ. Цены варьируются от 200 до 300 рублей.

Шапка со стереогарнитурой

Прежде всего, такой подарок придется по вкусу любительницам бега – благо среди прекрасной половины человечества таких найдется немало. На прогулках и пробежках такая вещь будет попросту незаменима. И главное – стоить такой подарок будет не больше пятисот рублей. А это наверняка оценят любители сэкономить.