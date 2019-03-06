Поисковики из Великого Новгорода нашли записку с горьковским адресом у летчиков, погибших во время Великой Отечественной войны. Самолет, не вернувшийся с боевого задания в январе 1942 года, подняли из болота. Информация об этом размещена в группе «Бессмертный полк России» в социальной сети «ВКонтакте».

Экипаж самолета состоял из двух человек:

- лейтенант Михаил Кириллович Зайченко 1918 года рождения, командир взвода 673 истребительного апиаполка; уроженец села Городище Перевальского района Луганской области; мать – Фекла Бутыльская, проживала в городе Харцызск Донецкой области;

- младший лейтенант Михаил Григорьевич Ковалев 1918 года рождения, штурман-адъютант 673 истребительного авиаполка; уроженец хутора Прогной Тарасовского района Ростовской области; жена – Вера Станиславовна Ковалева, проживала в Красноярске в авиагородке.

- Прилагаю находившиеся в самолете фотографии, документы и записку с адресом в городе Горьком. Прошу откликнуться всех, кто имеет какую-либо информацию о родственниках погибших летчиков, - написала жительница Великого Новгорода Наталья Рычко, опубликовавшая пост.

Таинственную записку с горьковским адресом нашли в сбитом самолете времен Великой Отечественной войны. Фото: группа "Бессмертный полк России"

Записка, о которой идет речь, имеет очень краткое содержание: «Гор. Горький, Кировский р-н, дом №1, кв. 4. Леонтевой для Каплан Г.Г.». Причем улица не указана. А вот Кировский район в то время в Нижнем Новгороде действительно существовал – он был создан в 1941 году из частей Кагановического и Ленинского районов и располагался вдоль Автозаводского шоссе параллельно Ленинскому району. Кировский район состоял из нескольких поселков, названия которых и сейчас знакомы многим нижегородцам: Инструментальный, Гвоздильный, Металлист и другие. На его территории находился завод «Красная Этна», а также Дворец культуры имени Ленина.

- Возможно, этот человек, Каплан Г.Г., был или была эвакуирован в Горький. Поэтому и адрес записан неточно, есть название района, а улицы нет. И человек этот, судя по тексту, явно живет на квартире. Сейчас пытаемся найти в архиве списки эвакуированных и их расселение, - рассказала «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» Наталья Рычко. – Какое отношение Каплан Г.Г. имеет к летчику, пока не ясно: невеста, друг, родственник? Может, родственники Леонтевой откликнутся, вспомнят, кто у них на квартире в 1941 году жил.

Любую информацию, которая может помочь в поисках, просьба сообщать Наталье Рычко по электронной почте rnata2006@yandex.ru или «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» по электронной почте kpnn@phkp.ru.